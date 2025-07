7 romances que Nietzsche chamaria de confessionais (e leria duas vezes)

Friedrich Nietzsche (1844-1900), o filósofo da transvaloração de todos os valores, da afirmação da vida e da crítica extremada à velha moral, mantinha uma relação complexa com a literatura e a arte. Embora conhecido principalmente por sua filosofia, Nietzsche era também um leitor voraz e um entusiasta da força que a literatura pode exercer sobre a alma humana. Quando fala-se de romances que o alemão chamaria de confessionais, está-se diante de obras que, mais do que simples narrativas, funcionam como uma espécie de exposição visceral, honesta e crua do ser. São livros que Nietzsche, dada sua paixão pela franqueza e pela bravura de enfrentar-se a si mesmo, decerto leria duas vezes, com olhos para a ética filosófica e para a estética literária. O que faz dado romance ser “confessional” na rigorosa acepção nietzschiana? E por que tais romances merecem uma releitura atenta do pensador que enaltecia a verdade trágica e a força oculta no existir de cada um?

Para Nietzsche, a vida autêntica é aquela que busca a verdade sofregamente, mesmo que vá descobrir incômodo, mágoa e dor. O filósofo preza a sinceridade a todo custo, arranca as máscaras de que os indivíduos valem-se na sociedade e não tem pejo de matar sonhos que exalam moralismo. Dessa forma, romances confessionais não são meras biografias ou relatos íntimos de uma pessoa, mas manifestos de coragem, em que o narrador ou protagonista entrega-se em suas vulnerabilidades, dúvidas, obsessões e dores, sem filtros ou arroubos de autocomiseração. Essas obras confrontam o leitor com o abismo da existência humana, os paradoxos, as paixões que erguem e derrubam, os conflitos entre o desejo e a moral de verdade, entre o eu idealizado e o de carne e osso. São livros que não confortam e, pelo contrário, insistem em revelar o que temos de mais profundo e tétrico.

Nietzsche certamente teria admirado obras como “Os Cadernos de Malte Laurids Brigge” (1910), de Rainer Maria Rilke (1875-1926), em cujas páginas o eu-lírico do personagem central revela seu desassossego, suas aflições e sua procura por sentido em linguagem poética e arrebatadora. Rilke não se limita a contar uma história, mas lança-nos para dentro do fluxo tortuoso da consciência de um homem que sofre. Outro romance que Nietzsche poderia chamar de confessional é, por óbvio, “Uma Confissão” (1882), por meio do qual Liev Tolstói (1828-1910) expõe o martírio espiritual que o levou a uma crise no auge de sua fama como escritor. Ali, tem-se a voz de um homem amargurado, consciente de suas misérias, lúcido nos monólogos que tece consigo mesmo. Evidentemente, “Os Cadernos de Malte Laurids Brigge” e “Uma Confissão” entram na lista da vez, com sete romances que passariam no padrão Nietzsche de qualidade por se recusarem a falsificar experiências, declinando da consolação fácil e exigindo que o leitor descubra-se, vendo-se como é.

O Ano do Pensamento Mágico (2005), de Joan Didion Em “O Ano do Pensamento Mágico, Joan Didion (1934-2021) mergulha com coragem e precisão emocional no luto profundo após a morte súbita de seu marido, John Gregory Dunne, e a hospitalização de sua filha, Quintana. O livro, mais que um memorial, é uma dissecação da dor e da tentativa de entender o inexplicável. Didion adota uma prosa elegante e contida, evitando sentimentalismos, mas revelando, nas entrelinhas, a vulnerabilidade crua do luto. A autora explora a lógica ilógica do “pensamento mágico” — a crença irracional de que atitudes ou rituais podem reverter a perda. A narrativa alterna memórias do casamento com reflexões clínicas sobre a morte e a mente enlutada, em um estilo quase jornalístico. Esse contraste reforça a luta interna da autora entre razão e emoção. O texto não oferece consolo, mas testemunha a complexidade do sofrimento. É uma leitura difícil, mas necessária, que convida o leitor a encarar sua própria finitude. Didion transforma uma experiência profundamente pessoal em um tratado universal sobre a perda, a memória e o poder do amor. É um livro lúcido e poderoso, cuja honestidade emocional ecoa muito além da última página.

O Primeiro Homem (1994), de Albert Camus (1913-1960) “O Primeiro Homem” é o romance inacabado de Albert Camus, encontrado entre os escombros do carro no qual morreu em 1960. Trata-se de uma obra profundamente autobiográfica, em que o autor revisita sua infância na Argélia colonizada, especialmente a relação com a mãe analfabeta e silenciosa, o pai ausente (morto na Primeira Guerra Mundial) e os dilemas de um menino pobre que, pela força do estudo, ascende socialmente. O protagonista, Jacques Cormery, é um duplo de Camus, e sua trajetória é marcada por um intenso esforço de reconciliação entre origens humildes e vida intelectual. O livro funciona como um testamento moral e existencial: Camus abandona o existencialismo teórico de obras anteriores para mergulhar numa reflexão afetiva, quase sensorial, sobre a identidade, a memória e o pertencimento. A narrativa alterna lirismo e crueza, carregada de uma ternura sóbria, especialmente nos trechos que retratam o cotidiano miserável da infância. Ao invés de acusações políticas ou discursos retóricos, o que emerge é uma ética da compreensão — da tentativa de amar o mundo tal como é, com suas contradições. Publicado postumamente, “O Primeiro Homem” rompe com a imagem do filósofo distante: é Camus desarmado, humano, em busca de seu pai e de si mesmo. O livro mostra que, às vezes, os verdadeiros abismos não estão entre ideias, mas entre gerações, silêncios e perdas. A morte interrompeu uma obra que prometia ser a mais íntima e talvez a mais universal de seu autor.

O Amante (1984), de Marguerite Duras (1914-1996) Publicado em 1984, O Amante é uma obra autobiográfica de Marguerite Duras que mescla ficção e memória, explorando com intensidade a relação entre uma jovem francesa de quinze anos e meio e um rico chinês de 27, na Indochina colonial dos anos 1920. Narrado em primeira pessoa, o romance apresenta uma prosa fragmentada, lírica e densa, marcada por repetições e saltos temporais que refletem o fluxo da memória. A narrativa expõe as tensões de classe, raça, gênero e poder, ao mesmo tempo em que revela o erotismo e a solidão da protagonista, envolta em uma família disfuncional e em um ambiente colonial opressor. A jovem, anônima ao longo da história, vive sua iniciação sexual como um gesto de autonomia e transgressão, mas também de silêncio e sofrimento. A figura do amante é ambígua: ao mesmo tempo cúmplice e distante, ele simboliza o desejo reprimido e a impossibilidade do amor pleno em um mundo regido por normas sociais rígidas. Duras subverte a linearidade tradicional da narrativa e transforma a experiência pessoal em uma meditação universal sobre amor, desejo, identidade e memória. O Amante é, sobretudo, uma obra de vozes internas, de silêncios carregados e de um lirismo doloroso, reafirmando o estilo singular e intimista da autora.

O Mestre e Margarida (1967), de Mikhail Bulgákov (1891-1940) “O Mestre e Margarida” é uma obra genial que mistura sátira, fantasia, romance e crítica política numa narrativa vertiginosa. Escrito durante o regime stalinista e publicado postumamente, o livro é uma ousada alegoria sobre a verdade, o poder e a liberdade criativa. A trama alterna entre a Moscou dos anos 1930, onde o diabo — sob a figura enigmática de Woland — causa caos entre burocratas e intelectuais, e a Jerusalém antiga, onde Pôncio Pilatos enfrenta o dilema da condenação de Yeshua. O Mestre, escritor perseguido, e Margarida, sua amada corajosa, representam a resistência da imaginação diante da opressão. Mikhail Bulgákov constrói um universo onde o real e o fantástico se confundem, denunciando com ironia feroz a hipocrisia do regime soviético. A escrita é ágil, teatral e repleta de símbolos, referências bíblicas e filosóficas. O Mestre e Margarida é, ao mesmo tempo, um romance de amor e uma obra profundamente subversiva, que celebra o poder redentor da arte em tempos sombrios. Um clássico inesgotável e radicalmente atual.

A Morte de Virgílio (1945), de Hermann Broch (1886-1951) “A Morte de Virgílio”, de Hermann Broch, é uma obra monumental que transcende os limites do romance tradicional, misturando prosa poética, reflexão filosófica e fluxo de consciência. O livro narra as últimas dezoito horas da vida do poeta romano Virgílio (70 a.C. — 19 a.C.), em delírio febril, enquanto decide se deve destruir sua obra máxima, a “Eneida” (19 a.C.). Broch constrói uma meditação profunda sobre a linguagem, a arte e a verdade, questionando o valor da literatura diante da morte e da decadência moral do Império. A narrativa é densa, labiríntica, e exige do leitor um envolvimento quase místico. Virgílio aparece como uma figura dividida entre a criação estética e a responsabilidade ética, um dilema que ecoa a crise espiritual da modernidade. O tempo da ação se dissolve em introspecção, criando uma atmosfera de suspensão quase metafísica. Publicado após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o livro também reflete a angústia do século 20 diante do colapso das certezas. É uma obra exigente, mas recompensadora, que transforma a agonia de um poeta em um testamento da consciência humana.

Os Cadernos de Malte Laurids Brigge (1910), de Rainer Maria Rilke (1875-1926) “Os Cadernos de Malte Laurids Brigge” é um romance lírico e fragmentado que escapa às convenções narrativas tradicionais, revelando a intensa interioridade do jovem poeta Malte, um alter ego do próprio Rilke. A obra é marcada por uma escrita profundamente subjetiva, em que Paris, cidade onde Malte vive, aparece não como espaço concreto, mas como projeção do mal-estar moderno. O livro mistura memórias de infância, reflexões filosóficas, visões da morte, da doença e da solidão, revelando um sujeito dilacerado diante da perda de sentido e da impossibilidade de pertença. Rilke transita entre o diário íntimo e o ensaio poético, instaurando um fluxo de consciência angustiado e belo. O autor desafia o leitor com imagens densas e associações livres, em uma linguagem que toca a fronteira entre poesia e prosa. A morte não é apenas tema recorrente, mas obsessão estilística e existencial. Há também uma crítica implícita à modernidade, vista como desumanizante e ruidosa, em contraste com a sensibilidade contemplativa que o narrador persegue. Trata-se de uma obra profundamente existencial, em que o ato de escrever é, ao mesmo tempo, busca de identidade e tentativa de sobrevivência diante do vazio. Um clássico da literatura do mal-estar, que antecipa questões centrais do século 20.