7 livros tão fascinantes e desconcertantes que você vai querer ler duas vezes

Azul do Filho Morto (2002), Marcelo Mirisola

Um narrador sem nome, sem paciência e sem freios conduz a jornada por uma São Paulo suja, cínica e afetivamente desidratada. Em primeira pessoa, ele atravessa seus dias como quem tenta arrancar sentido do caos — mas o que encontra, quase sempre, é mais ruído, mais vazio, mais restos de si mesmo. Os relacionamentos que mantêm com mulheres, amigos e consigo próprio são descritos com acidez feroz, humor corrosivo e uma espécie de ternura envenenada que surge justamente onde tudo parece já perdido. A estrutura do romance é quase espasmódica: capítulos curtos, muitas vezes fragmentados, funcionam como espelhos rachados da memória e do presente, compondo um retrato que nunca se estabiliza. A linguagem é crua, orgânica, quase oral, mas feita com uma precisão cirúrgica que revela a mão de quem sabe provocar sem cair na gratuidade. Mais do que contar uma história, o livro fere, desafia, ironiza — com a lucidez de quem já perdeu a esperança, mas continua atento. O protagonista não pede empatia nem perdão: ele apenas se mostra, entre o asco e o riso, entre a solidão e o desejo. E o que resta ao leitor, no fim, é a incômoda sensação de ter sido arrastado para um espelho sujo — e, ainda assim, reconhecer algo de familiar refletido ali.