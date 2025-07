Os 5 livros brasileiros mais citados por celebridades

A Maçã no Escuro (1961), Clarice Lispector

Um homem some do mundo. Deixa para trás uma vida que o sufocava e, sem aviso, sem justificativa clara, desaparece. Carrega consigo apenas a ideia vaga de ter cometido um crime e o desejo de começar do zero — mas sem saber, de fato, o que significa recomeçar. Em silêncio, refugia-se numa fazenda afastada, onde a passagem do tempo se dilui, e o cotidiano parece feito de matéria suspensa. Ali, entre mulheres que o acolhem e o observam com estranhamento, ele tenta se reinventar. Mas o que move a narrativa não é o enredo, e sim o movimento interno da consciência: as hesitações, os vazios, os lampejos de entendimento. A linguagem tateia, como se as frases fossem ditas à medida que surgem no pensamento. Nada é claro, nada é definitivo. O protagonista não tem nome fixo, nem biografia estável. É apenas um ser em fuga, em formação — ou deformação. Clarice conduz esse processo com intensidade contida, em frases que soam como revelações. A ação externa é mínima, mas o drama é vertiginoso. Tudo se passa dentro. A maçã do título talvez nunca apareça, ou talvez seja o próprio gesto de parar e se encarar. É um romance que desorganiza o leitor, que o arrasta para dentro de um espelho sem moldura. E ao final, não há resposta fácil, nem resolução. Apenas uma pergunta ecoando no escuro: é possível nascer de novo?