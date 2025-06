10 histórias que poderiam ser lidas daqui a 100 anos — e ainda fariam sentido

Em um futuro em que talvez os carros voem, mas o Wi-Fi ainda caia no meio de reuniões importantes, algumas histórias continuarão a nos atravessar com a mesma precisão incômoda de um exame de consciência. Não importa quantas inteligências artificiais tentem prever nosso comportamento, certos livros ainda parecerão escritos sob medida para nossos tropeços mais humanos. Afinal, mesmo que os sentimentos venham a ser classificados como dados obsoletos, ainda vai doer ser rejeitado por mensagem, abandonado num beco emocional ou ignorado no silêncio ensurdecedor da indiferença alheia.

Sejamos francos: algumas questões não envelhecem. A culpa, a morte, a paixão, a justiça e o desejo de entender por que diabos fazemos tudo tão errado continuam sendo dilemas de qualquer civilização com polegar opositor. Certos romances sobrevivem porque não se satisfazem em oferecer respostas: eles escavam, desafiam, provocam. São livros que sobrevivem à moda, à moral do tempo, aos filtros do TikTok e à ansiedade de rolar a vida com o dedo. Lidos em 2025 ou 2125, seguirão nos esbofeteando com verdades inconvenientes ou silêncios mais eloquentes do que discursos.

Nesta lista, reunimos dez obras que não apenas resistem ao tempo: elas o atravessam. São livros que, mesmo daqui a cem anos, continuariam a fazer sentido, talvez até mais do que hoje. Algumas narrativas iluminam o absurdo; outras, a profundidade. Todas, no entanto, continuam respondendo à mesma pergunta: o que significa ser humano quando tudo o resto muda?

Desonra (1999), J. M. Coetzee Um professor universitário sul-africano, desgastado pelo tempo e por sua própria arrogância, envolve-se com uma aluna, precipitando sua queda em um contexto de tensões sociais, feridas coloniais e uma transformação radical do país. Expulso da universidade, ele refugia-se na fazenda da filha, onde uma violência inesperada implode qualquer tentativa de estabilidade. Neste cenário de mudanças brutais, ele confronta a culpa, a impotência e a ideia de redenção num mundo onde a linguagem já não salva, e os velhos códigos já não se aplicam. O que resta é o desconforto persistente de quem se vê estrangeiro tanto no tempo quanto em si mesmo. Uma narrativa enxuta, mas devastadora, que observa o colapso da autoridade com uma precisão quase cruel, e ainda assim compassiva. A permanência da vergonha, mesmo num mundo em ruínas, é o que ecoa com força inescapável.

Crime e Castigo (1866), Fiódor Dostoiévski Um estudante miserável, convencido de sua própria superioridade intelectual, assassina uma velha agiota acreditando que pode justificar o crime com um suposto bem maior. O plano, porém, esfarela-se diante da culpa que o corrói, revelando a fragilidade de qualquer teoria que tente apagar a consciência humana. Em meio à pobreza brutal de São Petersburgo, a narrativa alterna delírio e lucidez, acompanhando o lento desmoronamento psicológico de um homem que tenta racionalizar o irracional. As ruas sujas, os sonhos febris, os encontros com figuras ambíguas, tudo contribui para uma jornada interior que não redime, mas expõe. O julgamento, aqui, é menos o dos tribunais e mais o do espírito. E mesmo em um mundo automatizado, onde algoritmos avaliem condutas, esse confronto íntimo com a culpa continuará sendo o mais inescapável dos castigos.

O Estrangeiro (1942), Albert Camus Um homem sem ambições, sem grandes afetos, sem explicações para suas ações, mata um desconhecido na praia e é julgado, não tanto pelo crime, mas por sua indiferença diante da vida e da morte. Ao recusar-se a encenar sentimentos esperados, ele é tratado como ameaça, como aberração moral num mundo que exige sentido. A narrativa seca e impassível não oferece justificativas nem catarse, apenas um confronto brutal com a ausência de lógica no existir. Diante da arbitrariedade do destino e da incomunicabilidade entre os seres, o que resta é a lucidez trágica de quem percebe que o universo é surdo. Ainda que as sociedades futuras aprendam a manipular emoções ou programar empatia, a sensação de estranhamento diante do absurdo continuará latejando como ferida aberta. Porque a pergunta mais difícil seguirá sendo: por que estamos aqui?

A Montanha Mágica (1924), Thomas Mann Um jovem alemão sobe até um sanatório nos Alpes para visitar um primo enfermo e acaba ficando sete anos, mergulhado em um tempo dilatado que o confronta com ideias filosóficas, debates políticos, erotismo e doença. Naquele ambiente suspenso entre a vida e a morte, ele atravessa uma espécie de iniciação existencial, onde o tempo perde o contorno do relógio e ganha densidade simbólica. O espaço físico fechado contrasta com a vastidão interior que se revela a cada diálogo, a cada febre, a cada silêncio. A montanha torna-se metáfora de uma Europa à beira do colapso, onde a razão e a barbárie disputam terreno. Num futuro que talvez conheça curas instantâneas para o corpo, esse romance seguirá examinando as febres da alma, os desvios da razão e a sedução da morte como forma de transcendência. Um monumento à complexidade.

Grande Sertão: Veredas (1956), João Guimarães Rosa Dois exércitos rivais cruzam o sertão mineiro, mas o que importa não é a guerra: é a travessia interior de um jagunço que narra, com linguagem torta, rica, inventada, sua trajetória de violência, dúvida e amor. O romance se desenrola em um monólogo denso, onde o tempo se curva, a lógica se dilui, e os limites entre o bem e o mal se tornam indistintos. À medida que conta sua história, o narrador também se interroga: teria feito um pacto com o diabo? Poderia o amor redimir a brutalidade? A força do livro está tanto na prosa revolucionária quanto na busca ética que ela embala. Mesmo em um mundo futuro onde as linguagens possam ser programadas ou padronizadas, essa obra seguirá inassimilável — justamente porque desafia qualquer sistema. É texto que não se decifra: se vive, se enfrenta, se atravessa.

Anna Kariênina (1877), Lev Tolstói Presa a um casamento frio e atraída por um oficial sedutor, uma mulher aristocrata russa decide seguir seu desejo e desafiar as normas sociais, mergulhando em um romance que, aos poucos, implode sua vida. Em paralelo, acompanhamos a busca de um homem por sentido na vida rural e na religiosidade. A trama alterna paixão e reflexão, vaidade e espiritualidade, e oferece um retrato preciso das contradições humanas. A queda da protagonista não se dá por pecado, mas por uma sociedade incapaz de absorver a liberdade feminina. Cada detalhe da escrita revela um autor atento às miudezas da alma e às pressões do mundo. Cem anos adiante, em qualquer contexto onde o amor ainda seja perigoso e as convenções ainda julguem, esta narrativa seguirá ecoando — como aviso, denúncia e talvez esperança.

Ulisses (1922), James Joyce Durante um único dia em Dublin, acompanhamos os pensamentos e ações de um homem comum, Leopold Bloom, em uma odisseia moderna que se move por entre fluxos de consciência, referências míticas e detalhes banais da vida cotidiana. Cada capítulo tem um estilo próprio, desafiando formas, expectativas e até a própria noção de enredo. A linguagem, aqui, é o próprio campo de batalha: viva, imprevisível, vertiginosa. Ao retratar o ordinário como épico, o livro propõe que cada vida contém um universo. E mesmo que no futuro os romances sejam lidos por implantes cerebrais ou decifrados por IA, este ainda exigirá esforço humano: não por capricho, mas por respeito à complexidade. Um monumento à linguagem, à consciência e à liberdade, impossível de ser traduzido em algoritmos.

A Metamorfose (1915), Franz Kafka Um caixeiro-viajante acorda certo dia transformado em um inseto monstruoso. Sua família, em vez de buscar explicações, reage com nojo, rejeição e progressivo abandono. A situação absurda não é explicada, nem precisa ser. Porque o que importa aqui é o estranhamento, a sensação de deslocamento, a experiência de se tornar inaceitável ao olhar do outro. A narrativa, curta e implacável, trata da desumanização não como metáfora distante, mas como condição cotidiana. Mesmo que o amanhã crie corpos perfeitos ou elimine imperfeições genéticas, a dor de ser excluído continuará ressoando. Esta história seguirá incomodando, pois nos lembra que, por trás da aparência, há sempre um grito por acolhimento. E que, às vezes, o que nos torna monstros é apenas a recusa do outro em nos reconhecer.

Homem Invisível (1952), Ralph Ellison Negro em uma América branca e racista, o protagonista desta narrativa não tem nome, porque sua identidade é constantemente apagada, distorcida, manipulada. Ele atravessa escolas, empregos, movimentos políticos e agressões, tentando compreender quem é em meio ao turbilhão de expectativas e exclusões. A invisibilidade aqui não é física, mas social: um modo de ser ignorado até mesmo quando se grita. A escrita potente, muitas vezes onírica, mergulha na psique de um homem à deriva entre o que esperam dele e o que ele pode ser. Mesmo que no futuro se prometa igualdade automatizada ou justiça algorítmica, a experiência de não ser visto continuará sendo uma ferida exposta. Este romance seguirá sendo lido não como denúncia do passado, mas como um espelho, incômodo e necessário.