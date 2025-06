5 livros que vão continuar vivos na sua cabeça daqui a 50 anos

Samarcanda (1988), Amin Maalouf

No coração da Pérsia do século 11, Omar Khayyám escreve versos entre o vinho, a filosofia e o céu estrelado. Poeta, matemático, homem de exatidão e desilusão, ele é menos personagem do que vértice — e o que gira ao redor dele, na verdade, é um manuscrito. Um livro que atravessa as eras como um corpo secreto: o Rubaiyat, que Maalouf transforma em espelho da civilização islâmica pré-moderna, depois fragmentada pela conquista e pelo fanatismo. Séculos depois, já no turbilhão do Irã em crise e da revolução constitucional, um jovem idealista tenta resgatar aquele texto e, com ele, um sentido. A narrativa é dividida, entre a era de Khayyám e o colapso moderno. O tom, no entanto, é único: lírico, elegante, lento como areia escorrendo por dedos de vidro. Não há pressa: há densidade. Maalouf escreve como quem traduz uma cultura para além dos clichês — com reverência, mas sem submissão. É um romance sobre o que resiste: a palavra, a poesia, o pensamento, a ironia. Mas também sobre o que se perde, sempre. O leitor não é levado por cenas de ação, mas por uma meditação contínua, onde amor e política, erudição e desejo se misturam como tinta sobre manuscrito antigo. E ainda há uma sombra: a certeza de que tudo arde, inclusive os livros.