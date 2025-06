5 livros absolutamente inesquecíveis que, daqui a 30 anos, ainda estarão vivos na sua memória

Ano da Fome (2012), Aki Ollikainen

No inverno de 1867, a Finlândia torna-se um deserto branco. A fome, a mais cruel que o país conheceu, transforma o cotidiano em um inventário de misérias: corpos murcham antes da morte, famílias dissolvem-se no gelo, e as palavras, mesmo as poucas que restam, congelam na boca. Uma mulher grávida deixa sua aldeia ao lado de dois filhos pequenos e de um marido que já não é homem — apenas peso, talvez promessa. Eles caminham em busca de São Petersburgo, como se a cidade estrangeira pudesse lhes oferecer não salvação, mas qualquer aparência de sobrevivência. A narrativa de Ollikainen é contida, crua, sem ornamento — como se o texto também estivesse em jejum. Mas há beleza, sim: uma beleza mineral, que se encontra nos espaços entre as frases e na compaixão desidratada com que os personagens são descritos. Não há esperança fácil. A fome não se cura com fé nem com força. Ela esvazia, pouco a pouco, e a linguagem do romance segue esse esvaziamento. Tudo se reduz: a carne, os nomes, os laços, até que reste apenas o impulso de seguir andando. Ler este livro é aceitar ser arrastado por uma ventania seca e gelada, onde o fim não é uma resolução — é apenas a ausência de mais dor. Um livro breve, mas imenso.