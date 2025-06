6 livros brasileiros tão chatos que deveriam ser aplicados como pena por crime grave

Mar Morto (1936), Jorge Amado

Guma, jovem marinheiro da Bahia, encara a vida no cais com a intensidade de quem já sabe que tudo dará errado — só não sabe quando. Envolvido com a doce Lívia, ele tenta resistir ao que parece uma sina: a morte sempre ronda os homens do mar. A narrativa se alterna entre um lirismo quase litúrgico e uma repetição estrutural que faz o tempo se dissolver em marolas emocionais. As tragédias são anunciadas com tal pompa e lamento que parecem parte de um ritual, mais do que um enredo. Personagens aparecem, somem e reaparecem com a mesma consistência de espuma nas pedras: todos têm um destino selado, e o livro faz questão de nos lembrar disso a cada capítulo. A morte, como figura quase física, permeia os diálogos, os sonhos e os monólogos interiores com frequência religiosa. O tom é sombrio, solene, e a leitura, lenta — como o embalo de um barco que jamais chega ao cais. Ainda assim, sob o véu da fatalidade, há lampejos de doçura poética e resistência humana, como se o amor pudesse enganar o destino por alguns instantes. Mas é engano: aqui, o final feliz está afogado desde a primeira página. Ler “Mar Morto” é ser convidado a um funeral anunciado — e comparecer de livre e espontânea vontade.