4 livros que começam pequenos e terminam enormes dentro de você

Enclausurado (2016), Ian McEwan

Do útero de sua mãe, um feto ouve o mundo. E o que chega até ele — vozes abafadas, ruídos de taças, frases suspensas no ar úmido da gestação — compõe um enredo denso, quase shakespeariano, sobre traição, ambição e desamparo. A mulher que o carrega mantém uma relação incestuosa e dúbia com o cunhado, e há algo mais grave: o desaparecimento do pai biológico, cuja ausência se transforma em suspeita. O narrador, ainda sem nome, sem rosto, sem linguagem plena, articula seus pensamentos com clareza filosófica, como se os fluidos amnióticos fossem também memória, teoria e intuição. A voz narrativa é singular: íntima, irônica, por vezes cínica, sempre consciente da própria condição de espectador passivo. E é nessa impotência que reside parte da tragédia. Ele sabe mais do que pode intervir. Reflete sobre ética, sobre o estado do mundo, sobre a arquitetura do crime — mas permanece suspenso, encarcerado num corpo em formação, prisioneiro da própria origem. O monólogo interno é contínuo, cortado apenas pelas movimentações do corpo materno e pelas visitas do homem que não é seu pai, mas age como se fosse. McEwan constrói uma fábula sombria em miniatura, onde tudo se passa à margem da ação direta, mas nada escapa à observação aguda. O drama é íntimo, concentrado, mas ecoa grandes temas: culpa, identidade, liberdade. E quando o nascimento se aproxima — inevitável e temido — não se trata apenas do início da vida, mas da aceitação de que vir ao mundo pode significar, também, entrar num campo de forças para o qual ninguém está realmente preparado. Nem mesmo aquele que já viu tudo antes de abrir os olhos.