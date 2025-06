7 livros que te destroem com delicadeza — e você ainda agradece

Piranesi (2020), Susanna Clarke

Piranesi vive em uma vastidão de salões intermináveis, todos adornados por estátuas silenciosas, colunas desbotadas e mares internos que sobem e recuam como respirações do próprio edifício. Ele se considera o guardião desse espaço e, com método quase ritual, registra em diários minuciosos a passagem do tempo, as marés, a aparição de aves e pequenos detalhes que escapariam a qualquer outro olhar. Seu único contato humano é com o enigmático “Outro”, um homem que aparece periodicamente para buscar informações sobre “um grande e secreto conhecimento” oculto no labirinto. A voz de Piranesi é serena, devocional, quase infantil em sua entrega à lógica do lugar. Mas por trás da linguagem limpa e da contemplação silenciosa, desliza uma inquietação — pequenas rachaduras de dúvida, lapsos de memória, ossos humanos encontrados entre corredores esquecidos. Conforme ele se depara com indícios de uma intrusa e pistas de um mundo exterior, a ordem que sustentava sua existência começa a se deslocar. A estrutura do romance, em forma de diário, dissolve qualquer fronteira estável entre realidade, mito e loucura, construindo uma narrativa lenta, mas inexorável. Há beleza, sim, mas também dor e perda contidas no ritmo ritualístico da linguagem. Clarke oferece um mundo em suspensão, onde a descoberta é menos uma revelação súbita do real e mais uma retirada lenta do véu — e Piranesi, em sua ingenuidade estoica, é um dos narradores mais singulares da ficção contemporânea.