7 livros tão bons que as pessoas compram duas vezes só para presentear alguém

Afirma Pereira (1994), Antonio Tabucchi

No calor abafado do verão lisboeta de 1938, um homem viúvo, envelhecido e habituado à segurança de uma vida neutra encontra-se, sem desejar, no centro de um turbilhão ético. Pereira, editor da página cultural de um jornal discreto, vive imerso em traduções do francês e diálogos imaginários com o retrato da esposa morta. É um homem que evita a política como quem foge do calor — até que contrata um jovem colaborador, Monteiro Rossi, cuja presença inquieta e textos inflamados despertam nele algo que estava dormente: a consciência. A narrativa segue o ritmo do próprio protagonista, hesitante e introspectivo, moldada por repetições e pela expressão enigmática “afirma Pereira”, que ecoa como uma dúvida disfarçada de certeza. À medida que o regime salazarista aperta o cerco à liberdade, Pereira começa a perceber o peso de cada escolha: publicar ou não, silenciar ou falar. Nada em sua vida se transforma de forma abrupta; tudo se dobra, se insinua, se desloca pouco a pouco, até que o gesto inevitável surge com a naturalidade dos que não suportam mais a omissão. O romance sustenta uma tensão suave, quase imperceptível, entre conformismo e despertar, desenhando o retrato de um homem comum confrontado pela história. E é nesse confronto silencioso, longe das armas e dos palcos, que reside sua força: no simples ato de afirmar — ainda que com medo, ainda que tarde.