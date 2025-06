7 livros que são absolutamente inesquecíveis (e você provavelmente nunca ouviu falar)

Samarcanda (1988), Amin Maalouf

No século 11, sob os céus límpidos da Pérsia, Omar Khayyám — poeta, astrônomo e filósofo — compõe rubaiyats que atravessam o tempo como fragmentos de lucidez. Cercado por personagens históricos como Nizam al-Mulk e Hassan al-Sabbah, Khayyám assiste ao nascimento do fanatismo, à fragilidade do poder e à persistência do verso. Seu manuscrito, testemunha da delicadeza e da dor de sua época, sobrevive a intrigas, traições e fugas. Mas sua viagem ainda está longe do fim. Quase mil anos depois, um jovem acadêmico americano, Benjamin Lesage, chega ao Irã no início do século 20. Movido por fascínio e nostalgia, ele mergulha nos arquivos orientais em busca do manuscrito original do Rubaiyat. O que começa como uma pesquisa torna-se uma jornada íntima: por revoluções fracassadas, mapas desaparecidos, amores incertos e ruínas do passado. Até que a relíquia poética — resgatada do pó e da repressão — embarca com ele rumo ao Titanic. A narrativa de Maalouf funde ficção e história com elegância rara. Não há pressa: o tempo se curva para dar espaço à palavra e ao gesto. O romance interroga o destino dos livros, o papel dos poetas e a memória que sobrevive aos impérios. E, entre Samarcanda e o Atlântico, entre a Pérsia e o Ocidente, entre Khayyám e Lesage, desenha-se uma constelação feita de desejo, perda e linguagem.