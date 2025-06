5 livros lançados há décadas que voltaram a ser uma febre inexplicável em 2025

Ninguém sabe exatamente o que acontece no sótão da internet, mas de tempos em tempos, alguém tropeça numa edição empoeirada, sopra a poeira digital e pronto: temos um novo surto literário coletivo. É como se a geração TikTok tivesse descoberto uma máquina do tempo, só que, ao invés de usá-la para impedir guerras ou salvar dinossauros, decidiram reler com lágrimas nos olhos e unhas malfeitas um romance vitoriano de 1847. Porque sim, em 2025, entre vídeos de unboxing e danças sincronizadas, a febre do momento é… literatura do século 19. Ou quase isso. O algoritmo, ao que tudo indica, leu Virginia Woolf e resolveu dar uma de iconoclasta: não se trata de nostalgia, mas de uma reedição afetiva das angústias, paixões e surtos muito bem narrados por quem já pirava antes da existência do Wi-Fi.



A ironia, claro, é que muitos desses livros ressuscitados foram ignorados solenemente nas aulas de literatura. Mas coloque uma música triste de fundo, uma iluminação boa e uma resenha dizendo “esse livro me destruiu”, e pronto, viram relíquias cult. Não é à toa que adolescentes apaixonados por estética dark academia estão devorando romances introspectivos com vocabulário de três sílabas e longas descrições de penhascos. Enquanto isso, os editores correm para relançar capas novas, com fontes minimalistas, como se isso anulasse o fato de que o protagonista pensa por 40 páginas antes de pedir uma xícara de chá. E, surpreendentemente, estamos todos lendo. O que nos leva a uma pergunta inevitável: será que esses livros realmente são bons ou estamos apenas romantizando o tédio com um filtro sépia? Bem, a resposta talvez esteja entre uma tragédia vitoriana e um ultra-violento experimento social.



O curioso é que, mesmo tendo sido escritos em contextos tão diferentes, esses títulos voltaram como se nunca tivessem saído. E não voltaram discretamente, não, voltaram como se estivessem atrasados para uma festa onde só entra quem tem crise existencial. Há algo de reconfortante, quase terapêutico, em ver jovens de 17 anos debatendo moralidade, livre-arbítrio e estruturas patriarcais com base em livros lançados antes da invenção da lâmpada elétrica. Seria essa a vingança dos clássicos? Ou só mais uma moda passageira que vai sumir quando surgir o próximo “livro que todo mundo está lendo porque choraram no final”? Não temos todas as respostas, mas temos algo melhor: cinco obras literárias que desafiaram o tempo, os algoritmos e até os nossos preconceitos leitores, para provar que o bom e velho livro físico ainda tem fôlego para viralizar. E não foi pouca coisa, não. Prepare-se para o inesperado retorno de personagens que, francamente, estavam muito bem aposentados.

Mulherzinhas (1868), Louisa May Alcott Uma jornada calorosa e pungente que acompanha quatro irmãs na turbulência da América rural durante a Guerra Civil. A narrativa se desenrola no cotidiano da família March, revelando suas personalidades únicas e seus ideais em construção — a idealista sonhadora, a pacificadora, a sonhadora artística, a responsável. Conflitos internos emergem quando enfrentam a ausência do pai e a pobreza, e revelam na adversidade uma força que expande horizontes. A protagonista invade o papel de escritora, questionando expectativas de gênero e ressignificando o lugar da mulher na sociedade de sua época. Há, ainda, a doçura das pequenas celebrações domésticas, o espírito de irmandade e o aprendizado doloroso da perda. Uma ode à feminilidade consciente, onde valores como empatia, coragem e autenticidade se entrelaçam. Com delicadeza, o texto traça as sementes de um feminismo sutil, mas potente, desafiando as convenções vitorianas.

Laranja Mecânica (1962), Anthony Burgess No coração de uma distopia visceral, um jovem narrador descreve com precisão grotesca e estilo lírico sua imersão em ultraviolência e cultura de contravenção. Ele lidera um grupo de delinquentes em atos brutais e sádicos, expressos em uma gíria inventada e reveladora. Após ser capturado por autoridades, é submetido a um tratamento de modificação comportamental que inverte sua essência, instigando reflexões sobre livre‑arbítrio, moral, poder estatal e controle psicológico. A narrativa, que pode chocar, ganha dimensão filosófica ao colocar a questão: que valor tem um homem sem a liberdade de escolha, mesmo que perversa? Com tom satírico e perturbador, a obra provoca um desconforto estético intencional que nos obriga a confrontar a tensão entre ordenação social e autonomia individual.

O Apanhador no Campo de Centeio (1951), J. D. Salinger O relato íntimo de um adolescente desiludido com o mundo adulto às vésperas do Natal. Expulso de mais uma escola, ele decide vagar por Nova York com torpor emocional, carregando um chapéu vermelho marcante e a ânsia por verdade. O discurso surge em prosa coloquial, permeada de ironia, angústia, revolta e humor seco. Ele evita pessoas falsas, busca conexão em encontros autênticos — especialmente com a irmã mais nova, que lhe oferece um porto inesperado, e questiona seu lugar num universo feltado por hipocrisia. O texto captura o turbilhão interior da juventude: solidão, idealismo, rebeldia e a iminência do amadurecimento. Um retrato cru da transição entre inocência e desilusão, que reverbera com pessoas marcadas por desencanto.

O Lobo da Estepe (1927), Hermann Hesse Um homem solitário, meio intelectual, meio selvagem, empreende uma viagem pela própria psique fragmentada entre cultura e instinto. Marcado por angústia existencial, ele se reconhece como um “lobo da estepe”: parte humano, parte animal. Um encontro fortuito com personagens antitéticos, uma mulher, um músico, um guru, o conduz por cenários internos e alucinatórios, revelando vertentes de desespero, fascínio e anseio por integração. A prosa fonde-se à psicanálise primitiva, propondo uma metamorfose espiritual e artística que mantém o leitor em tensão entre identificação e estranhamento. É uma obra densamente introspectiva, em que a linguagem poética desnuda um conflito universal: a dicotomia entre normas sociais e pulsões selvagens, entre razão e loucura.