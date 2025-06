7 livros tão bons que até fazem valer a pena perder um sábado de sol

Bons livros não servem para serem lidos. Bons livros são um maravilhoso paradoxo, a lembrar-nos que sonhos existem para todo aquele que sonha, fechando-nos na certeza de que a vida sem sonho é o pior dos cárceres. Nos livros acontece uma vida paralela, a vida ideal, em que até a mais perturbadora tristeza tem seu encanto e leva a um objetivo. A leitura escancara as portas de uma dimensão na qual a lógica tem pouca importância e o sentimento tudo rege, atmosfera de permanente epifania que manda aproveitar cada segundo diante das páginas. Assim, muita gente pensa, e com razão, que gastar seus momentos de ócio com qualquer outra coisa é um criminoso desperdício.

Só existe quem produz, quem dá lucro, quem faz média, quem “performa”. Recolher-se mesmo que para descobrir-se, buscando respostas para sua própria insânia e a do mundo, parece a muitos um ato de rude egoísmo, quiçá uma fuga, mas fugir nem sempre é fraqueza — às vezes, foge-se para sobreviver. A fuga é necessária, tanto mais diante do caos do existir, imanente e eterno. Escapamos não apenas de lugares físicos, mas de nossas memórias, de nós mesmos, na ânsia de um recomeço, e para recomeçar é preciso coragem, e para ter coragem é preciso esperança. Cada recomeço é um renascimento, onde resiste a dor do que ficou e a promessa do que virá. Não se trata de apagar o passado, mas de dar-lhe a justa importância.

No transcurso de uma leitura caudalosa, o dia vira noite, as pessoas ocupam-se de nascer, morrer e ir à praia, quase pode-se escutar o burburinho das feiras, imagina-se o infernal congestionamento de quem volta de algum lugar distante, e quem esteve na companhia de um livro deu voltas e mais voltas em mil universos, conversou com reis e mendigos, entrou e saiu de si mesmo sem fazer alarde no conforto de seu sofá, viveu todas as vidas que julgava deleitosas, entendeu verdades danosas e desmascarou mentiras rosicleres. Livros jamais roubam dias de sol nem coisa alguma, pelo contrário; neles repousa a eternidade inteira, uma eternidade nem sempre mansa, até violenta, mas reveladora. É o que se verifica nos sete títulos que juntamos, cada qual com sua luz, seu calor, sua pulsão de vida, na perfeição idiossincrásica que despreza o senso comum.

A Vida Mentirosa dos Adultos (2019), de Elena Ferrante “A Vida Mentirosa dos Adultos” é um romance de formação que retrata a adolescência como uma travessia dolorosa entre o autoengano e a revelação. Narrado por Giovanna, uma jovem napolitana em busca de identidade, o livro mergulha nas fraturas familiares, nas tensões de classe e nas máscaras sociais que os adultos usam para sobreviver. A descoberta de uma tia antes ignorada, Vittoria, provoca o abalo inicial: com ela, Giovanna passa a transitar entre os dois polos de Nápoles — o burguês e o proletário —, confrontando-se com verdades contraditórias e viscerais. Elena Ferrante constrói uma narrativa densa, onde as emoções não se apresentam com doçura, mas com raiva, desejo e confusão. A linguagem é direta, sem concessões sentimentais, expondo as relações humanas em sua crueza. Ao explorar o desencanto com os pais, a erotização da adolescência e o aprendizado da mentira como código social, Ferrante desfaz idealizações e questiona a própria ideia de maturidade. Um romance inquietante, íntimo e brutal, que mostra que crescer é, muitas vezes, desmascarar — e também vestir novas máscaras.

As Benevolentes (2006), de Jonathan Littell No monumental e perturbador “As Benevolentes”, Jonathan Littell dá voz a um oficial nazista para narrar, em tom de confissão, os horrores da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) sob a ótica do carrasco. O narrador, Maximilien Aue, é culto, frio, ambíguo — um intelectual envolvido nas engrenagens da máquina de extermínio. A obra confronta o leitor com a banalidade do mal, inspirando-se em Hannah Arendt (1906-1975), mas mergulhando mais fundo na psicologia e na perversidade do autoritarismo. A escrita densa e erudita expõe o horror sem filtro, com descrições detalhadas de massacres, burocracia genocida e decadência moral. Littell desafia os limites da representação literária, misturando ficção, história e ensaio filosófico em um fluxo narrativo hipnótico e exaustivo. Ao colocar o leitor na mente do algoz, o autor não humaniza o mal, mas o torna mais aterrador por sua racionalidade. “As Benevolentes” é um livro extremo, tanto pela ambição formal quanto pela carga ética, e permanece como um dos relatos mais ousados, incômodos e necessários sobre os abismos da condição humana.

A Estrada (2006), de Cormac McCarthy (1933-2023) “A Estrada” é um romance devastador que narra a jornada de um pai e seu filho através de um mundo pós-apocalíptico, onde a civilização ruiu e a esperança é um luxo perigoso. Com uma prosa seca, quase bíblica, Cormac McCarthy constrói um cenário de escombros físicos e morais, onde os personagens lutam para preservar não apenas a vida, mas a humanidade. A relação entre pai e filho, marcada por ternura e desespero, é o centro emocional da narrativa e contrapõe-se à brutalidade do mundo ao redor, onde o canibalismo e a desesperança são rotinas. O estilo minimalista e a ausência de nomes ou datas reforçam o caráter universal e atemporal da fábula. McCarthy evita explicações fáceis: seu foco está nas escolhas éticas feitas em meio à devastação. Leitura árida, mas profundamente comovente, A Estrada é uma meditação sobre amor, sacrifício e sobrevivência, e um lembrete sombrio de que, mesmo nas trevas mais densas, a chama da bondade pode persistir — frágil, mas viva.

Os Detetives Selvagens (1998), de Roberto Bolaño (1953-2003) Com “Os Detetives Selvagens”, Roberto Bolaño elabora um épico literário que mescla romance de formação, manifesto lírico e investigação existencial. A obra acompanha as trajetórias de Arturo Belano e Ulises Lima, dois jovens poetas visceralmente ligados ao movimento real-visceralista no México dos anos 1970. Narrado em três partes, com uma estrutura fragmentada e polifônica, o livro entrelaça vozes e testemunhos que, ao longo de décadas e continentes, tentam capturar a essência desses personagens errantes. Bolaño subverte o gênero do romance policial: em vez de um crime, persegue-se uma poeta esquecida; em vez de uma resolução, encontra-se o vazio, a fuga, o exílio. Com humor, melancolia e lucidez, o autor retrata uma geração marcada pela paixão pela literatura, mas também pelo fracasso, pela marginalidade e pela perda. A busca por sentido se confunde com o desejo de sobrevivência estética. Os Detetives Selvagens é, acima de tudo, uma ode ao impulso literário como forma de resistência e delírio. Uma viagem febril pelos escombros da utopia.

O Deus das Pequenas Coisas (1997), de Arundhati Roy Romance lírico e pungente, “O Deus das Pequenas Coisas” entrelaça memória, política e afeto para revelar as feridas invisíveis de uma família indiana. Ambientado no estado de Kerala, o livro narra, em idas e vindas temporais, a tragédia que marcou para sempre os gêmeos Estha e Rahel, ao mesmo tempo em que desmonta as hierarquias de casta, gênero e colonialismo. Com uma linguagem poética, inventiva e profundamente sensorial, Arundhati Roy rompe a linearidade tradicional e constrói uma narrativa fragmentada, onde o “pequeno” — os gestos, as palavras, os silêncios — tem peso histórico. A autora denuncia as violências estruturais que oprimem os personagens, mas o faz com delicadeza formal, alternando ternura e brutalidade. O amor proibido, os laços familiares e as regras não ditas da sociedade indiana são os fios condutores dessa obra que ecoa tanto como denúncia quanto como elegia. O Deus das Pequenas Coisas é um romance sobre tudo o que não pode ser dito — e que, por isso mesmo, precisa ser lido com o coração em estado de escuta.

A Vida Modo de Usar (1978), de Georges Perec (1936-1982) “A Vida Modo de Usar”, de Georges Perec, é um romance-labirinto que desafia as convenções narrativas ao explorar, com precisão quase obsessiva, a vida contida em um único prédio parisiense. A estrutura do livro, inspirada em movimentos de xadrez e nos princípios do grupo OuLiPo (do qual Perec fazia parte), percorre os 99 cômodos do edifício número 11 da Rue Simon-Crubellier, revelando histórias que se entrelaçam em um imenso mosaico de vidas. Perec combina minúcia descritiva e invenção fabulosa, criando personagens cômicos, trágicos, anônimos ou excêntricos, cujas existências se acumulam como camadas de memória e esquecimento. A aparente aleatoriedade esconde uma arquitetura rigorosa e um projeto literário ambicioso: cartografar o cotidiano, dar voz aos objetos, congelar o tempo. Com humor, melancolia e virtuosismo formal, o autor revela o absurdo e a beleza escondidos na rotina. Mais do que contar uma história, o livro celebra a potência do detalhe e o encanto das narrativas mínimas. É uma obra única, que transforma o banal em arte e desafia o leitor a decifrar a vida como um enigma.