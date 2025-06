5 livros que provam que os gatos são secretamente gênios do mal

O Mestre e Margarida (1967), Mikhail Bulgákov

Moscou entra em colapso quando um visitante estrangeiro — que nada mais é do que o próprio Diabo — resolve organizar um espetáculo grotesco para expor a hipocrisia da sociedade soviética. Ao seu lado, um séquito incomum: entre eles, um gato preto imenso, bípede, falante e sarcástico, chamado Behemoth, que rouba a cena com um talento particular para o caos. Ele não só dispara ironias com o charme de um literato bêbado, como também manipula situações com a precisão de um estrategista militar. A trama alterna entre perseguições políticas, debates teológicos e uma narrativa paralela sobre Pôncio Pilatos, enquanto Behemoth transita como uma espécie de bobo demoníaco que, no fundo, parece compreender tudo melhor do que os humanos. No coração do absurdo, ele é o fio que costura o real e o mágico, sempre com um sorriso perverso. Um gato? Talvez. Um gênio do mal disfarçado de pelúcia? Com certeza.