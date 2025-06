3 livros que surgiram misteriosamente e cujos autores jamais foram oficialmente identificados

A Amiga Genial (2011), Elena Ferrante

Mesmo sem jamais ter mostrado o rosto, a autora construiu uma saga imensa, capaz de reinventar a narrativa sobre amizade feminina. A história começa na infância de duas garotas em Nápoles, nos anos 1950, e atravessa décadas marcadas por violência, transformação social e disputas intelectuais. Uma delas sonha com estabilidade; a outra, com revolução. E o vínculo entre as duas é o eixo de um romance que não poupa verdades incômodas sobre classe, poder, desejo e identidade. Escrita com precisão cortante, a obra não suaviza as feridas do amadurecimento, ela as expõe, com raiva e ternura, num retrato que mistura tensão urbana com a intensidade quase mística dos laços que se constroem e desmoronam entre mulheres.