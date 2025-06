5 livros que já são indicados ao Oscar antes mesmo de virarem filme

Sabe aquele momento em que você está navegando pelo universo dos livros e, de repente, se dá conta de que está diante de obras tão poderosas que poderiam ganhar estatuetas douradas antes mesmo de pisar numa tela de cinema? Pois é, acontece. Essas páginas têm um brilho próprio, não aquele brilho de capa brilhante, mas o brilho capaz de transformar palavras em cenas memoráveis, diálogos que ecoam e personagens que saltam do papel para o coração do leitor. Se o Oscar fosse uma premiação literária, esses livros estariam concorrendo no tapete vermelho da imaginação.

Mas calma, não é só porque todo mundo está falando que esses títulos merecem virar filme que eles vão conseguir. O jogo é duro: tem que ter trama densa, personagens complexos, um enredo que faça o espectador prender a respiração e aquele toque de mágica que só a boa literatura proporciona. Aqui, a seleção é criteriosa, uma espécie de júri literário que antecipa tendências e vê o potencial de ouro antes de Hollywood. Spoiler: todos eles têm chances reais.

Então, prepare a pipoca (ou o chá, se preferir), acomode-se na poltrona da curiosidade e embarque nesta lista que une literatura e cinema num casamento que promete dar o que falar. Porque, quando o livro é bom demais, é inevitável pensar: “Será que o filme vai conseguir dar conta?” Fique tranquilo, esses já são indicados ao Oscar antes mesmo de serem filmados.

Toda Luz que Não Podemos Ver (2015), Anthony Doerr Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o romance acompanha a trajetória entrelaçada de uma jovem francesa cega e um garoto alemão. Enquanto a cidade de Saint-Malo é devastada pelos bombardeios, a protagonista tenta preservar um mundo interior luminoso, construído por memórias e sons, auxiliada pelo pai que cria para ela um modelo tátil da cidade. Paralelamente, o jovem mergulha nas complexidades do conflito, confrontando dilemas morais em meio ao caos. A narrativa explora com delicadeza os sentidos e a resiliência humana, revelando como a esperança pode florescer mesmo nas sombras mais densas. O livro é uma ode à luz invisível que guia e fortalece almas em tempos de trevas.

Circe (2018), Madeline Miller Nesta reinvenção da mitologia grega, a história focaliza a deusa feiticeira que habita a ilha de Aiaia, banida pelos deuses olímpicos por sua natureza singular e indomável. Dotada de poderes de transformação, ela enfrenta desafios pessoais e confrontos com heróis e divindades, forjando seu próprio destino em meio à solidão e ao poder. A narrativa desvenda sua complexa humanidade, revelando fragilidades e forças em equilíbrio tênue. A jornada é uma celebração da autonomia feminina, do autoconhecimento e da busca por identidade num universo governado por caprichos divinos e relações de poder instáveis.

O Rouxinol (2015), Kristin Hannah Ambientado na França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, o romance retrata a vida de duas irmãs cujas trajetórias refletem diferentes formas de resistência e sobrevivência. Enquanto uma busca proteção e refúgio, a outra se envolve ativamente na luta contra a ocupação nazista, arriscando tudo pelo bem maior. A narrativa destaca o impacto da guerra na vida cotidiana, os laços familiares indissolúveis e as escolhas morais complexas que definem a coragem humana. É uma homenagem ao poder feminino e à resiliência em meio à brutalidade da história, mostrando como o amor e a esperança persistem mesmo nas circunstâncias mais adversas.

A Vida Invisível de Addie LaRue (2020), V. E. Schwab A protagonista faz um pacto para escapar de uma vida confinada, mas, em troca, é condenada a ser esquecida por todos que conhece, vivendo uma existência invisível ao longo dos séculos. A narrativa acompanha sua busca por significado e identidade em diferentes épocas, enquanto enfrenta a solidão imposta e a luta para deixar uma marca no mundo. Ao cruzar o caminho de um homem que consegue lembrá-la, a história explora temas como memória, desejo de pertencimento e a eterna batalha entre liberdade e sacrifício. Uma trama que combina fantasia e humanidade com delicadeza e profundidade emocional.