5 livros que parecem ter sido escritos com sangue, vinho e saudade

Sobre a Terra Somos Belos por um Instante (2021), Ocean Vuong

Um filho escreve à mãe analfabeta. A carta não busca resposta — quer apenas existir, como gesto de nomeação e cura. A voz narrativa percorre camadas de memória, origem e identidade com uma delicadeza lancinante. Cada frase é um corpo tenso entre silêncio e revelação, entre ternura e dor. O filho, nascido no Vietnã e criado nos Estados Unidos, narra a violência íntima da infância, o peso das migrações, o desejo de se tornar algo legível em um mundo que nega sua voz. O texto transita entre prosa e poesia, mantendo um ritmo hipnótico e denso, onde o trauma não é exceção — é a matéria da experiência. A mãe, central e inatingível, aparece como figura de amor e de brutalidade. A sexualidade do narrador emerge aos poucos, entre descobertas, medo e beleza, compondo um retrato de identidade forjado no atrito. O passado familiar é evocado em imagens de guerra, campo e deslocamento, mas o livro não é histórico — é íntimo, visceral, feito de pedaços que não querem se encaixar. A carta se transforma em espelho da condição de quem vive entre mundos, entre línguas, entre afetos contraditórios. Ao final, não há resposta possível, apenas a permanência da voz que insiste em amar apesar da dor. Escrever, aqui, é ato de sobrevivência e de criação.