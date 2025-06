5 livros que voltaram a vender como se tivessem sido lançados ontem

Mulherzinhas (1868), Louisa May Alcott

Durante a Guerra Civil Americana, as irmãs March — Meg, Jo, Beth e Amy — vivem com a mãe em uma casa modesta, enquanto o pai serve no front. A ausência dele, no entanto, não é o centro da história, mas sim a vida cotidiana dessas quatro jovens, que amadurecem entre tarefas domésticas, sonhos, perdas e pequenas alegrias. A narrativa alterna momentos de doçura com dilemas concretos sobre o que significa crescer sendo mulher em um mundo de restrições. Cada irmã tem um temperamento distinto e um desejo próprio, o que faz com que os conflitos sejam íntimos, mas universais. A protagonista de espírito mais inquieto, Jo, se destaca por sua ambição literária e resistência às expectativas sociais, mas todas têm momentos de destaque e complexidade. A trama se desenrola com sensibilidade e sem pressa, observando o tempo como algo que molda — mas não define — o caráter. Não há tragédia no sentido clássico, mas há perdas, amadurecimentos e escolhas difíceis. A beleza do texto está no equilíbrio entre simplicidade e profundidade, e na forma como transforma gestos cotidianos em eventos transformadores. É uma história sobre família, mas também sobre liberdade, vocação e o peso silencioso dos papéis que se espera que as mulheres desempenhem.