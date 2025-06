7 livros caso Black Mirror fosse um gênero literário

O Problema dos Três Corpos (2008), Cixin Liu

Durante a Revolução Cultural chinesa, cientistas estabelecem contato com uma civilização alienígena avançada, desencadeando uma série de eventos que põem em risco a humanidade. A trama mescla ciência, espionagem e dilemas filosóficos, enquanto diversas gerações lidam com as consequências do primeiro contato. O romance articula questões sobre a sobrevivência, a ética da ciência e a complexidade do universo, em uma narrativa densa e repleta de suspense intelectual. Ao combinar rigor científico e ficção especulativa, a obra questiona o lugar do ser humano no cosmos e as escolhas diante do desconhecido.