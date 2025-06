7 livros que são como perfumes raros: pouca gente conhece, mas quem conhece nunca esquece

A Luz Difícil (2011), Tomás González

David é um pintor idoso que perdeu a visão e vive em Nova York com sua esposa. Cego, ele rememora um dos episódios mais difíceis de sua vida: o dia em que acompanhou o filho mais velho em sua decisão de morrer. Não há desespero explícito, tampouco cenas grandiosas. González opta por uma prosa econômica, meditativa, silenciosamente poderosa. A narrativa alterna entre passado e presente, sempre com uma atenção cuidadosa aos detalhes sensoriais — a chuva contra a janela, os sons do metrô, a espessura de um silêncio prolongado. O protagonista não busca absolvição, mas compreensão. Ele revive os diálogos, as caminhadas, os instantes em que tentou ser inteiro diante do inevitável. Há, no centro do livro, uma reflexão aguda sobre amor, autonomia, e a dignidade de partir. Mas não é apenas uma história de morte: é também um testemunho sobre continuar, sobre dar forma à dor e permitir que ela exista sem dominar. A cidade ao redor pulsa com distância, como se existisse em outra frequência. O leitor entra em contato com uma sensibilidade que não se impõe, mas se infiltra. Um livro breve, mas imenso, que não busca provocar lágrimas — e justamente por isso, as provoca.