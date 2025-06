5 best-sellers brasileiros de ficção que tratam o leitor como se fosse burro

Canção para Ninar Menino Grande (2018), Conceição Evaristo

A proposta é promissora: um homem reconstituído a partir da memória de várias mulheres que o amaram, sofreram por ele ou foram moldadas por sua ausência. Mas o que poderia ser uma narrativa polifônica poderosa — com vozes femininas em fricção, conflito e colisão — se dissolve num texto que opta quase sempre pelo discurso domesticado, pelo lirismo conformado, pela denúncia que já vem explicada. O leitor não é convocado a escavar nada: tudo é enunciado, mastigado, acomodado em imagens belas que, de tão belas, perdem o atrito com a realidade. Fio Jasmim, o tal menino grande, percorre trilhos geográficos e afetivos, mas permanece uma figura emoldurada. As mulheres — Dolores, Pérola, Juventina — se revezam para sustentá-lo emocionalmente, mas sem complexidade entre si. Suas vozes se aproximam na tonalidade, na cadência, na função narrativa. A multiplicidade anunciada se torna um coro — bonito, sim, mas sem dissonância. A linguagem se esforça para soar poética, com construções rítmicas que repetem estruturas para criar musicalidade. Mas a repetição funciona mais como ênfase escolar do que como composição estética refinada. Há beleza? Há. Mas é uma beleza controlada, com emoção roteirizada e simbologia cristalizada: o trem, o tempo, o corpo, o silêncio. Nada escapa ileso da alegoria. No fim, o livro quer denunciar sem tensionar, emocionar sem perturbar, tocar sem cortar. E o leitor, ao fim, é tratado como quem precisa ser protegido da ambiguidade — como se não pudesse lidar com o inacabado.