Os 5 livros mais perigosos que já passaram por mim

Zona de Interesse (2014), Martin Amis

Comédia sombria no coração de Auschwitz, a história percorre as engrenagens morais de três personagens entrelaçados: um oficial nazista obcecado por uma mulher, um comandante do campo cuja banalidade é nauseante e um prisioneiro que narra os horrores com um olhar silenciosamente devastador. A escrita flutua entre o grotesco e o absurdo, sem nunca minimizar o horror do Holocausto — ao contrário, torna-o ainda mais insuportável por meio do contraste entre desejo, burocracia e extermínio. O romance expõe com frieza a lógica perversa que sustentou o genocídio, mas sem cair em melodrama ou didatismo. É uma obra literária que fere com elegância, desmontando qualquer vestígio de normalidade. Um campo de concentração transformado em cenário de paixões e ruínas éticas.