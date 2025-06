5 livros que eu gostaria de desler

O Caderno Vermelho (2002), Paul Auster

Neste pequeno volume de prosa fragmentada, Paul Auster abandona a construção tradicional de romances para registrar episódios breves — quase anedóticos — que ele colecionou ao longo dos anos, entre coincidências, acidentes, encontros e gestos cotidianos. O narrador, que assume claramente a voz do próprio autor, descreve com minúcia situações aparentemente banais que ganham uma camada de mistério ou absurdo graças à insistência do acaso. Os textos variam em tom: alguns têm a leveza do improviso, outros sugerem um assombro existencial silencioso. Auster escreve com sua precisão habitual, usando uma linguagem contida e observadora. No entanto, o conjunto carece de um verdadeiro eixo narrativo, o que torna a leitura mais próxima de uma coletânea de esboços do que de uma obra literária acabada. O interesse dos relatos depende, em grande parte, do fascínio do leitor por microacontecimentos que, embora bem escritos, frequentemente se esgotam em si mesmos. Há uma sensação de que o autor, consagrado por tramas envolventes e estruturas complexas como as da “Trilogia de Nova York”, aqui se entrega ao exercício de um estilo minimalista, sem o peso emocional ou estrutural de seus trabalhos mais sólidos. Como curiosidade literária, oferece lampejos da mente do escritor. Mas como livro, frustra pela ausência de fôlego, urgência ou densidade — uma obra menor de um autor maior.