7 livros que me ensinaram mais que a faculdade inteira

Lá estava eu, cercada por diplomas emoldurados, xerox ilegível de apostilas da graduação e um trauma leve causado por seminários em grupo. A universidade me ensinou muitas coisas: que o datashow nunca funciona na hora da apresentação, que o peixe ao molho do RU não é uma boa ideia e que “copiar a estrutura, mas com suas palavras” é uma arte milenar. Mas depois de alguns anos tentando entender o mundo pelas lentes acadêmicas, descobri que talvez algumas das maiores lições não estavam nos corredores do campus, e sim nas páginas silenciosas de livros que nenhum professor colocou na bibliografia obrigatória, talvez por medo de parecerem… sensíveis demais.

Porque tem livro que te ensina mais do que duas décadas de aula de ética. Tem romance que te mostra o que é empatia com mais eficácia do que dez disciplinas de sociologia. E tem autor que esfrega a verdade na sua cara com a delicadeza de um trator, fazendo você repensar a vida, os boletos, a escolha do curso e aquele TCC sobre “a incomunicabilidade simbólica na obra de Bakhtin” que só serviu pra você decorar a palavra “incomunicabilidade”. Esses livros não têm a pretensão de ensinar nada, o que só os torna mais eficazes. Eles não entregam PowerPoint, entregam catarse.

Foi então que percebi: talvez eu tenha investido quatro anos em um curso que poderia ter sido substituído por uma boa estante e uma garrafa de café. Não que eu esteja sugerindo a abolição do ensino superior (imagina a treta com o sindicato!), mas a verdade é que certas obras me deixaram mais preparada para o mundo do que qualquer aula sobre metodologia científica. A seguir, sete livros que me ensinaram mais que a faculdade inteira, com a vantagem de não exigirem entrega via Moodle, nem aquele colega que some no trabalho em grupo.

Sidarta (1922), Hermann Hesse A inquietação de um jovem brahmane o impulsiona a abandonar os rituais e dogmas herdados, mergulhando em experiências terrenas e espirituais em busca de algo que transcenda o saber formal. Ele escuta mestres, rejeita mestres, pratica ascetismo e depois se entrega aos prazeres sensuais, apenas para descobrir que nenhum extremo oferece resposta definitiva. Sua trajetória se tece como um rio: ora turbulento, ora calmo, ora refletindo o céu, ora arrastando lama. Mais do que sobre religião, trata-se de um romance sobre escuta e desaprendizagem, uma meditação narrativa sobre o que permanece quando tudo o que aprendemos deixa de nos bastar. A sabedoria aqui não se impõe com autoridade, mas sussurra com doçura, como quem compartilha, e não impõe, verdades. Um livro breve, mas denso, que ensina a complexidade de se estar vivo e a delicadeza de aprender a estar em silêncio diante do que não se pode explicar.

Vidas Secas (1938), Graciliano Ramos Com uma prosa que corta como o sol no lombo de retirante, esta narrativa acompanha uma família nordestina que, ao fugir da seca, parece também fugir de si mesma. As falas são mínimas, os pensamentos escassos, e o silêncio áspero, impiedoso é quem mais diz. Não há espaço para melodrama; só a crueza dos corpos, a secura dos afetos e o cansaço ancestral de quem nasce fadado a resistir. Cada capítulo é como um soco lento, que ao invés de machucar de imediato, vai abrindo feridas por dentro. Ao expor o drama da miséria sem apelos fáceis, a história nos confronta com um país que se pretende moderno, mas deixa seus filhos ao relento. O que se aprende aqui não cabe em provas discursivas: é a lição amarga da desigualdade crônica, da desumanização sistêmica e da esperança que sobrevive mesmo quando ninguém mais tem coragem de chamá-la pelo nome.

Grande Sertão: Veredas (1956), João Guimarães Rosa Um ex-jagunço, já envelhecido, narra sua vida a um interlocutor silencioso, como se falar fosse a única forma de compreender a si mesmo. O sertão que percorre não é apenas geográfico, mas também metafísico: ali se confundem Deus e o diabo, o amor e a violência, o destino e a liberdade. Os caminhos não são de areia, mas de linguagem, uma prosa inventiva, que cria mundo com as palavras e exige do leitor o mesmo esforço de quem atravessa uma caatinga sem mapa. Aos poucos, a narrativa revela o dilema de um homem assombrado por decisões que jamais se anulam e por um amor que, por nunca se cumprir, nunca deixa de ser. Trata-se de um romance que não responde, mas inquieta; que não explica, mas ilumina zonas escuras da existência. Aprende-se que viver é verbo intraduzível e que toda travessia verdadeira é feita no escuro.

Auto de Fé (1935), Elias Canetti Um erudito sinólogo, isolado em seu universo de livros e símbolos, atravessa uma jornada trágica marcada pelo choque entre razão e loucura, erudição e desatino. Preso a rituais obsessivos e à busca por controle absoluto, ele se torna vítima de sua própria arrogância e alienação, num cenário onde o fanatismo e a incomunicabilidade impõem um silêncio ensurdecedor. A narrativa revela a fragilidade da mente humana diante do peso do saber e a catástrofe que pode advir da incapacidade de enxergar o mundo para além dos muros pessoais. Ao mostrar o colapso de um homem dominado pela rigidez intelectual, o livro expõe as tensões entre razão e emoção, revelando que o verdadeiro entendimento talvez esteja na humildade e no reconhecimento do desconhecido.

A Morte de Ivan Ilitch (1886), Liev Tolstói A existência meticulosamente ordenada de um magistrado respeitável é desafiada quando uma doença grave revela a superficialidade das relações e valores que ele cultivou. Ao confrontar a morte iminente, sua trajetória se transforma em um mergulho doloroso na solidão e na busca desesperada por sentido. A narrativa oferece um exame cruel e profundo da condição humana, explorando a hipocrisia social e o vazio das convenções que sustentam uma vida vazia. Mais do que um relato de morte, o texto é uma meditação sobre autenticidade, arrependimento e o poder libertador do enfrentamento da finitude. Uma obra que transcende o tempo ao nos obrigar a refletir sobre o que realmente importa quando tudo o mais se desfaz.

Os Emigrantes (1992), W. G. Sebald Entre relatos entrelaçados, um escritor alemão desvenda as memórias fragmentadas de quatro personagens que enfrentam o exílio e a perda em tempos marcados pela guerra e pelo deslocamento. As histórias são permeadas por fotografias e um tom melancólico que reflete sobre a memória coletiva, o trauma histórico e a impossibilidade de retornar verdadeiramente ao passado. A prosa densa e melódica dialoga com o silêncio dos desaparecidos, explorando o impacto das rupturas geográficas e culturais na construção da identidade. Este livro instiga o leitor a revisitar a história da Europa com olhos atentos à fragilidade humana e ao peso das lembranças que insistem em assombrar o presente.