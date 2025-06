5 livros que mais parecem castigo de vestibular

A Educação Sentimental (1869), Gustave Flaubert

Frédéric Moreau, jovem provinciano, chega a Paris imbuído de sonhos e idealismos, mas logo se vê envolvido num triângulo amoroso conflituoso com Madame Arnoux e sua esposa. A narrativa aborda as desilusões amorosas e as frustrações da vida adulta, refletindo sobre as contradições da juventude diante da realidade social e política do século 19. A obra analisa o desenvolvimento emocional e intelectual do protagonista, questionando as expectativas sociais e as limitações impostas aos desejos individuais, com linguagem elegante e crítica profunda.