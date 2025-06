7 livros escondidos na Amazon que ninguém fala (e valem cada centavo)

História Policial (2003), Imre Kertész

No encontro entre um escritor e um detetive, desdobra-se uma trama que ultrapassa o simples crime para explorar a construção da verdade e da identidade. A narrativa metaficcional instiga o leitor a questionar as fronteiras entre realidade e ficção, onde cada palavra carrega o peso de um jogo sutil entre manipulação e revelação. O romance desvenda camadas de memória, ética e existência, expondo a fragilidade das certezas humanas diante do enigma do passado e do presente. Com uma prosa precisa e envolvente, o autor conduz a uma reflexão profunda sobre o poder da narrativa como instrumento de sentido e, ao mesmo tempo, como um labirinto onde a verdade permanece esquiva. É uma obra que desafia, provoca e permanece ressoando muito além da última página.