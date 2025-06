Lançamento: novo aplicativo revolucionário!

Hoje em dia, as pessoas vão andando pela rua olhando para o celular e digitando, sem olhar para frente. O perigo que isso acarreta é enorme. O problema não é o risco de a pessoa se viciar — isso já era, todo mundo já está devidamente viciado em celular. A questão é que, se a pessoa não tira os olhos do celular, pode, sem querer, dar de frente com um poste e se machucar bastante. Ou pior: pode quebrar o seu telefone celular! Portanto, o problema não são os posts — são os postes!

Pensando nisso, pesquisadores desenvolveram um novo aplicativo que pode ser muito útil para o caminhante que não tira os olhos do celular — ou seja, todo mundo. O aplicativo se chama Safe-Poste. É um app que ajuda o usuário de celular a teclar andando, sem arrumar um galo na testa nem espatifar a tela do aparelho. Através de um sensor, o Safe-Poste detecta a presença de postes ou quaisquer outros obstáculos no caminho da pessoa que está olhando para o celular e avisa que ela deve desviar — inclusive diz para que lado desviar —, possibilitando que o usuário não precise tirar os olhos da tela e, assim, continue a postar no Twitter, no Facebook, entrar em polêmicas idiotas em grupos do WhatsApp ou assistir a vídeos idiotas no Insta ou no TikTok sem interrupção. Enfim, a pessoa não precisa se desligar das redes sociais nem por um segundo — e, mesmo assim, vai sair completamente ilesa de sua caminhada.

O app é tão poderoso que, outro dia, o próprio Zuckerberg estava andando e digitando em seu smartphone quando bateu de frente com um poste. Meio zonzo e sem noção, ele arrematou imediatamente o Safe-Poste por 10 bilhões de dólares!

Uma versão mais avançada do Safe-Poste já está sendo desenvolvida para permitir que motoristas dirijam seus carros sem tirar os olhos do celular — e não se envolvam em acidentes. E ainda melhor: o aplicativo é capaz de avisar quando o sinal abre, e assim o motorista não precisa causar um tremendo engarrafamento atrás de si porque estava vendo um vídeo de dancinha no TikTok e não percebeu que o sinal já estava verde.