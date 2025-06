7 livros que me deixaram pensando: o que foi isso que eu acabei de ler?

O Parque das Irmãs Magníficas (2019), Camila Sosa Villada

Recém-chegada a Córdoba para cursar Letras, uma jovem trans encontra no Parque Sarmiento um refúgio que se tornará território de iniciação, sobrevivência e comunidade. Ali, sob a luz frágil dos postes e o abrigo da noite, as travestis do parque — as Irmãs Magníficas — constroem laços à margem da cidade e da história oficial. A narradora, com voz de quem canta e sangra ao mesmo tempo, mergulha em uma mitologia própria: mistura de realismo brutal, fábula, memória e invenção. Cada figura que habita o parque carrega marcas profundas de abandono, violência e desejo, mas também um sentido feroz de dignidade. O tempo do romance escorre como uma cicatriz: é íntimo, pulsante, com lampejos de infância, ritos secretos, traições e momentos de deslumbramento. A protagonista passa a integrar esse clã noturno enquanto se transforma — no corpo, na linguagem e no modo de ver o mundo. O parque não é apenas cenário, mas organismo vivo, espécie de útero sombrio onde os rejeitados constroem uma genealogia sem nome. A narrativa, encharcada de dor e fúria, recusa piedade e celebra o excesso. É uma elegia travesti, escrita com uma literatura que não pede licença e tampouco oferece conforto. Um livro que lateja.