5 livros para quem quer fugir da realidade sem nem levantar do sofá

Imagine que a sua realidade está tão entediante que até uma torradeira pareceria ter uma vida mais emocionante. O boletim do tempo te emociona mais do que qualquer conversa no grupo da família. Você olha para o teto, o teto olha de volta, e os dois decidem tirar um cochilo. Mas calma! Há uma saída e não envolve viagem, nem mala, nem GPS desatualizado te mandando para o meio de um rio. Você pode embarcar em jornadas absurdas, líricas, perigosas ou deliciosamente caóticas sem sequer levantar do sofá. Um livro na mão, um cobertor nas pernas e, pronto, já está a mil quilômetros de distância de qualquer segunda-feira. Quem disse que fugir da realidade exige passaporte?

Essas histórias que selecionamos aqui são o equivalente literário de um buraco de minhoca: basta virar a página e você será sugado para uma dimensão onde leis da física, da lógica e do bom senso podem ou não existir, e ninguém vai te julgar por isso. Tem circo abandonado virando cidade, tem harém bíblico e revelações divinas, tem travestis mágicas de coração feroz, tem manuscrito persa perdido no tempo, e tem até ex-colonizado fazendo psicanálise através da perversão. Se tudo isso ainda não te convenceu, talvez seja hora de repensar suas prioridades… ou o sofá. Só não se esqueça de que alguns desses livros podem causar efeitos colaterais: risos súbitos, pensamentos profundos e uma vontade incontrolável de subverter a realidade com estilo.

Então prepare o chá, desligue as notificações e avise aos seus problemas que hoje você não está disponível, foi ali sonhar com um lugar mais estranho, mais bonito, ou pelo menos mais intrigante do que a vida de carne e osso anda permitindo. A seguir, apresentamos cinco livros que não pedem nada além da sua imaginação (e talvez um marcador de página). Cada um deles abre um portal para um universo onde a única regra é: quem entra, não sai ileso. Pronto para fugir sem sair do lugar? Então, acomode-se bem. A viagem começa agora.

Santa María del Circo (2001), David Toscana Entre ruínas e silêncios, um grupo de artistas circenses sem rumo decide ocupar uma cidade abandonada, fazendo dela o seu palco e prisão. Cada personagem, de um palhaço melancólico a um homem-bala que não voa mais, carrega o peso de fracassos tão extravagantes quanto suas roupas. O cotidiano é narrado como um desfile tragicômico, onde a realidade é reinventada com tinta desbotada, esperança torta e um senso de sobrevivência que beira o absurdo. A cidade vazia transforma-se num microcosmo grotesco e lírico, refletindo as falências morais de um mundo que os esqueceu. Aqui, rir é um ato de resistência; representar, um modo de existir. O tempo passa devagar, como se aguardasse um aplauso que nunca chega. Mas, mesmo sem plateia, eles seguem atuando, pois deixar de representar seria admitir que nada mais faz sentido, e isso, para quem já perdeu quase tudo, seria o verdadeiro fim.

Tempo de Migrar para o Norte (1966), Tayeb Salih Ao retornar ao vilarejo sudanês onde nasceu, um homem educado na Europa encontra um estranho carismático, culto, enigmático e que também voltou de terras colonizadoras. O reencontro é o ponto de partida para um mergulho inquietante nas consequências íntimas e históricas do imperialismo. Aos poucos, o narrador descobre que o recém-chegado carrega cicatrizes profundas: experiências extremas, travessias de fronteiras geográficas e morais, e um destino violento que o torna símbolo das contradições entre tradição e modernidade. As vozes do Sul e do Norte se entrelaçam num jogo de sedução e denúncia, revelando como o corpo, o desejo e a linguagem se tornam campos de batalha. A narrativa avança como um rio turvo, sem pressa de revelar suas profundezas, mas carregando em cada curva o peso da história e da identidade partida. A lucidez aqui é uma ferida aberta e o silêncio, uma forma amarga de sobrevivência.

A Mulher que Escreveu a Bíblia (1999), Moacyr Scliar Durante uma sessão de terapia de regressão, uma mulher comum descobre ter sido, milênios antes, uma das esposas do rei Salomão, a responsável por redigir os textos sagrados da Antiguidade. O que começa como delírio logo se transforma numa torrente de memórias vívidas, sensuais, contraditórias. Entre haréns lotados, intrigas palacianas e revelações divinas, ela compõe sua versão dos fatos com uma franqueza que desafia dogmas e desconstrói a própria ideia de Escritura. O corpo, antes reduzido ao silêncio, transforma-se em instrumento de poder narrativo. A linguagem é afiada, irônica e profundamente humana, em constante tensão entre fé, erotismo e crítica histórica. A protagonista, outrora apagada pela tradição, toma a palavra e reivindica seu lugar na narrativa da civilização. Sua voz não pede licença nem perdão: ela escreve porque, finalmente, pode e o mundo nunca mais será o mesmo.

O Parque das Irmãs Magníficas (2021), Camila Sosa Villada Num canto esquecido de Córdoba, um grupo de travestis forma uma família improvável, liderada por uma mulher de força quase mítica. Elas se protegem, se amam e se reinventam sob o abrigo de um parque onde os códigos sociais são reescritos com coragem e maquiagem à prova d’água. A narradora, jovem e ferida, encontra ali não apenas refúgio, mas também um espelho brutal de suas dores e sonhos. Em meio a violências reais e toques de realismo mágico, a narrativa revela a beleza feroz de quem ousa viver fora da norma. As identidades são fluidas, os afetos radicais, e o passado retorna em forma de ferida e fábula. A escrita mistura ternura e fúria, criando um espaço de memória e resistência onde a fantasia não é fuga, mas sobrevivência. Cada gesto, cada batom, cada noite no parque é uma afirmação: existimos, apesar de tudo. E quando se existe assim, não há volta, só reinvenção.