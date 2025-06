7 perfumes árabes que seduzem antes mesmo do primeiro olhar

1.⁠ ⁠Khamrah — Lattafa

Khamrah é uma das criações mais marcantes da Lattafa, reconhecida por seu poder de sedução e calor envolvente. Inspirado no luxuoso Angel’s Share de Kilian, Khamrah traz uma leitura mais doce, mais especiada e com um toque decididamente árabe. A fragrância se inicia com um trio envolvente de canela, noz-moscada e bergamota, criando uma abertura vibrante e picante. Em seguida, um coração cremoso e gourmand emerge com notas de tâmaras, maçã caramelizada e praline, construindo um perfil quente, denso e convidativo. A base do perfume é rica em fava tonka, baunilha e âmbar, fixando de forma marcante e prolongada na pele. Khamrah tem projeção ampla e excelente desempenho, sendo ideal para noites frias, encontros íntimos e ambientes onde o perfume não é só acessório — é linguagem. Seu aroma provoca lembrança imediata e fascínio instintivo. Não é um perfume discreto, nem deve ser: é feito para quem gosta de deixar marca, sem pedir licença. Sedutor, envolvente e inesquecível, Khamrah é um verdadeiro feitiço líquido com assinatura árabe.