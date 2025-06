6 livros que comprovam: ler é mais barato que terapia e mais eficaz que horóscopo

Vozes de Tchernóbil (1997), Svetlana Aleksiévitch

A autora reúne depoimentos de sobreviventes do desastre nuclear de Chernobil, revelando as consequências humanas da tragédia. Com uma abordagem jornalística e literária, ela dá voz a bombeiros, médicos, cientistas e cidadãos comuns que enfrentaram os horrores da radiação. A obra expõe as falhas do sistema soviético e a resiliência das pessoas diante do inimaginável. Cada relato é uma janela para o sofrimento, a coragem e a esperança daqueles que viveram o desastre. A narrativa é um testemunho poderoso da história recente e uma reflexão profunda sobre os riscos da tecnologia e a negligência governamental. Uma leitura impactante que nos lembra das consequências humanas de decisões políticas e tecnológicas.