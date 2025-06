Todo mundo já mentiu sobre ter lido pelo menos um desses 7 livros

O Segundo Sexo (1949), de Simone de Beauvoir (1908-1986)

“O Segundo Sexo”, de Simone de Beauvoir, é uma obra fundamental do pensamento feminista e existencialista do século 20. Publicado em 1949, o livro analisa a construção social da mulher e denuncia como ela foi historicamente reduzida à condição de “outro” em relação ao homem. A autora utiliza diversas áreas do conhecimento — filosofia, biologia, psicanálise, história e literatura — para demonstrar que a condição feminina não é natural, mas sim resultado de uma opressão sistemática e culturalmente sustentada. Beauvoir critica a ideia essencialista de que a mulher nasce com um destino biológico fixo e mostra como essa concepção legitima sua submissão. Ela afirma que “não se nasce mulher, torna-se mulher”, destacando o papel da sociedade na formação da identidade feminina. A autora também examina os mitos e estereótipos que cercam o feminino, revelando como esses discursos perpetuam a desigualdade entre os sexos. O livro propõe a libertação da mulher por meio da autonomia, do trabalho e da recusa ao papel imposto pela tradição. Sua análise permanece atual ao revelar as raízes profundas do patriarcado. Com uma escrita densa e crítica, Beauvoir oferece não apenas uma denúncia, mas também um chamado à emancipação, contribuindo decisivamente para o avanço das lutas feministas.