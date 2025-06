7 livros mais citados em perfis do Tinder do que em discussões sérias

O Pequeno Príncipe (1943), Antoine de Saint-Exupéry

Um piloto cai no deserto do Saara após uma pane no motor. Isolado e aflito, vê sua solidão ser quebrada pela aparição improvável de um menino de cabelos dourados, que lhe pede que desenhe um carneiro. A partir desse encontro, a narrativa se desenrola como uma troca de confidências entre dois seres deslocados. O menino conta sua origem em um pequeno planeta com três vulcões e uma rosa vaidosa, descreve os mundos que visitou — cada um com um adulto absorto em sua própria lógica absurda — e compartilha reflexões sobre amizade, amor, perda e essencialidade. Com uma voz serena e um olhar desarmado, ele desmonta, com doçura e precisão, a rigidez do mundo adulto. O piloto, em primeira pessoa, vai sendo transformado por essa convivência inesperada, resgatando a sensibilidade da infância esquecida. A narrativa é ao mesmo tempo íntima e universal, desenhando com traços leves uma crítica à pressa, à vaidade e à falta de escuta. Com lirismo e melancolia, revela-se uma fábula sobre o que é invisível aos olhos, mas fundamental. Ao final, o silêncio que permanece carrega mais verdade do que muitas palavras. A beleza do encontro entre o homem e o menino está naquilo que não se explica, apenas se sente.