10 livros que todo mundo aplaude — mas ninguém sabe realmente do que se trata

Ser e Tempo (1927), de Martin Heidegger (1889-1976)

“Ser e Tempo”, publicado em 1927, é a principal obra do filósofo alemão Martin Heidegger, na qual ele propõe uma reinterpretação radical da ontologia. Heidegger retoma a pergunta fundamental da filosofia — “o que é o ser?” — e critica a tradição metafísica ocidental por tê-la negligenciado. Em vez de buscar o ser em termos abstratos, ele investiga a existência concreta do ser humano, a quem denomina Dasein (ser-aí). O Dasein é caracterizado por seu modo de ser no mundo, com uma abertura ao ser que permite a compreensão e interpretação do próprio existir. Um dos conceitos centrais do livro é a facticidade, ou seja, o modo como o ser humano está lançado no mundo, imerso em um cotidiano marcado pela inautenticidade. Heidegger introduz a noção de ser-para-a-morte, afirmando que a consciência da finitude permite ao Dasein assumir uma existência autêntica. A temporalidade é vista como a estrutura fundamental do ser do Dasein, desafiando concepções tradicionais do tempo. O livro não chega a completar sua promessa de uma análise do ser em geral, mas inaugura uma nova abordagem filosófica, influenciando profundamente a fenomenologia, o existencialismo e a hermenêutica. Sua linguagem densa e técnica exige leitura cuidadosa, mas sua contribuição para a filosofia contemporânea é inegável, ao reconectar a questão do ser à experiência vivida. “Ser e Tempo” é uma obra desafiante, mas essencial para compreender os rumos do pensamento do século 20.