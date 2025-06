5 livros que provam que a procrastinação pode, sim, ser uma legítima forma de filosofia

Oblómov (1859), Ivan Gontcharóv

Neste romance russo do século 19, somos apresentados a um nobre que personifica a inércia. Ele passa a maior parte do tempo em seu apartamento, de roupão, evitando qualquer forma de atividade que exija esforço. Sua apatia não é apenas física, mas também emocional e intelectual, refletindo uma crítica à aristocracia russa da época. A chegada de um amigo de infância e de um interesse amoroso desafia sua letargia, mas será que ele conseguirá superar sua natureza contemplativa? A obra questiona os valores da produtividade e do progresso, propondo uma reflexão sobre o sentido da existência e o papel do indivíduo na sociedade. Com uma narrativa envolvente e personagens memoráveis, este livro é um convite à introspecção e à análise das escolhas que fazemos, ou deixamos de fazer. Uma leitura essencial para quem já se pegou adiando a vida em nome do conforto.