Breves, brutais, brilhantes: 5 livros que acertam no osso

O Pomar das Almas Perdidas (2013), Nadifa Mohamed

Na Somália de 1987, o caos da iminente guerra civil se infiltra nas vidas de três mulheres que não se conhecem, mas compartilham a mesma paisagem estilhaçada. Uma menina que fugiu de um campo de refugiados, uma idosa viúva presa à cama após um espancamento policial, uma jovem soldado que carrega a obediência como armadura: Deqo, Kawsar e Filsan orbitam o centro de um país em colapso. As três narrativas, conduzidas em terceira pessoa, alternam pontos de vista, explorando os limites da dignidade diante do medo, e a tênue linha entre sobrevivência e ruína moral. Deqo procura um lugar no mundo com a urgência dos que nasceram sem chão. Kawsar luta contra a paralisia do corpo e da memória, enquanto Filsan trava um conflito interno entre a rigidez da doutrina militar e os horrores que presencia. Nadifa Mohamed constrói uma prosa sóbria, delicadamente lírica, evitando sentimentalismos ao tratar de dor, violência e trauma. Os capítulos curtos, intensos, operam como cortes secos no tempo, revelando a face íntima da destruição coletiva. Nenhuma das três se apresenta como heroína; o que se impõe é a persistência da presença — a recusa de desaparecer, mesmo diante do apagamento sistemático. Neste romance, os vínculos se formam na rachadura, e a esperança é uma teimosia surda.