5 livros brasileiros que viraram ‘clássicos’ à base de tédio e bajulação

Corpo Presente (2003), João Paulo Cuenca

Neste romance de estreia, o autor mergulha no universo de um narrador sem nome, perdido em uma metrópole caótica e envolto em relações fragmentadas com Carmem e Alberto. A narrativa é construída por capítulos numerados com números primos, refletindo a lógica dissonante da mente do protagonista. Carmem surge como figura multifacetada: mãe, amante, musa, símbolo de todas as mulheres que o narrador já conheceu. A prosa é marcada por uma abstração extrema, onde realidade e fantasia se entrelaçam, criando uma atmosfera onírica e perturbadora. O texto explora temas como identidade, solidão e a busca incessante por sentido em um mundo desprovido de certezas. É uma obra que desafia o leitor a confrontar suas próprias percepções e a questionar os limites entre o eu e o outro. Com estilo único, Cuenca oferece uma experiência literária intensa e provocadora.