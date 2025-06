7 livros que você finge que leu — mas na verdade, só folheou

A Montanha Mágica (1924), Thomas Mann

Hans Castorp sobe aos Alpes suíços para visitar um primo internado num sanatório, com a intenção de permanecer por apenas três semanas. No entanto, envolvido pela atmosfera rarefeita da montanha e pela cadência morosa do tempo naquele espaço apartado do mundo, ele estende sua estada por sete anos. O que começa como uma pausa breve se converte numa experiência de formação, onde Castorp é lentamente absorvido por discussões filosóficas, tensões ideológicas e confrontos morais que atravessam o início do século 20. Ele encontra personagens que encarnam ideias opostas — racionalismo, misticismo, humanismo, niilismo —, e o convívio com eles o força a questionar não apenas o sentido da doença e da saúde, mas também da vida e da morte. A narrativa, conduzida com ironia contida e profundidade simbólica, escava lentamente as camadas da identidade de seu protagonista. O tempo ali se dilata, distorce, quase desaparece — e a montanha torna-se um espaço fora da história, ao mesmo tempo refúgio e espelho do colapso iminente da civilização europeia. A cada estação que passa, a neve cobre mais do que a paisagem: encobre certezas, dilui propósitos, abranda a vontade. O retorno ao mundo embaixo não é dado — apenas sugerido como possibilidade. Castorp, enfim, não é o mesmo homem que subiu. E talvez nem ele mesmo saiba disso.