4 livros que só funcionam se você estiver bêbado ou recém-abandonado — a lucidez não entende certos parágrafos

Bartleby, o Escrivão (1853), Herman Melville

Neste conto, um advogado de Wall Street contrata Bartleby, um escriturário eficiente que, com o tempo, começa a recusar tarefas com a frase enigmática “Preferia não”. A recusa passiva de Bartleby desafia as normas do ambiente de trabalho e provoca perplexidade no narrador, que tenta compreender e ajudar o funcionário. A história explora temas como alienação, resistência silenciosa e a desumanização nas relações laborais. A figura de Bartleby torna-se um símbolo da apatia e da recusa em se conformar às expectativas sociais. Com uma narrativa concisa e carregada de simbolismo, o autor oferece uma crítica sutil ao capitalismo e à burocracia. A ambiguidade do personagem central convida a múltiplas interpretações, tornando a obra um estudo profundo sobre o comportamento humano e a solidão. É uma leitura que, apesar de breve, deixa uma impressão duradoura e provoca reflexões sobre a liberdade individual e a resistência passiva.