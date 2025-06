7 livros para quem quer começar a ler, mas não sabe por onde

Demian (1919), Hermann Hesse

Em “Demian”, Hermann Hesse nos oferece uma jornada introspectiva pelo amadurecimento psicológico e espiritual de Emil Sinclair. O romance explora sua busca por autoconhecimento em meio ao dilema entre a conformidade com as normas sociais e a liberdade de pensamento. Ao longo da obra, Sinclair se encontra com o enigmático Demian, um jovem com uma visão de mundo revolucionária que desafia as convenções e o próprio entendimento do protagonista sobre a moralidade. Hesse, mestre na arte de criar diálogos profundos e filosóficos, questiona as fronteiras entre o bem e o mal, e explora a importância do autodescobrimento na formação do indivíduo. A obra se torna um convite à reflexão sobre a verdade interior, a dualidade da vida e o crescimento que ocorre a partir do confronto com o próprio eu.