6 livros que todo mundo recomenda, mas quase ninguém realmente terminou — a metade lida já rende opinião

Crime e Castigo (1866), Fiódor Dostoiévski

Um jovem entra num quarto escuro e sai manchado para sempre. Ródion Raskólnikov é um estudante miserável, angustiado pela fome, pela febre e por uma ideia: certos homens teriam o direito de matar, se o bem maior assim exigisse. Ele testa essa teoria com o sangue de uma agiota — mas o que se segue não é glória, e sim degradação. A narrativa, em terceira pessoa, cola-se à consciência dele com uma proximidade quase insuportável. Tudo é visto, sentido e distorcido por essa mente em colapso. Não há alívio. Cada encontro, cada diálogo, cada ruído de passos no corredor carrega a tensão do desmoronamento. A cidade — São Petersburgo — é um corpo doente que espelha a culpa do protagonista. Outros personagens surgem: a jovem prostituta Sônia, o juiz Porfiri, a mãe, a irmã — mas todos parecem existir como reflexos ou presságios do abismo central. O estilo mistura o detalhismo do romance realista com surtos de delírio existencial. Dostoiévski não busca respostas — ele cava o fundo do humano e deixa o leitor encarando o eco. O castigo, no fundo, nunca vem da lei: vem do pensamento que não cessa, da ausência de repouso moral. Não há redenção garantida, nem condenação absoluta. Apenas um homem — febril, dividido, silenciosamente destruído por uma pergunta que talvez não tenha resposta.