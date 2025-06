Tudo o que cabe num suspiro — 4 livros pequenos e devastadores

A Morte de Ivan Ilitch (1886), Liev Tolstói

A vida de Ivan Ilitch, um juiz de direito de classe média na Rússia do século 19, sempre foi marcada por convenções sociais e busca pelo status. No entanto, sua existência é brutalmente revirada quando ele é diagnosticado com uma doença terminal. Em meio ao sofrimento, Ivan começa a refletir sobre as escolhas que fez e as superficialidades de sua vida, confrontando-se com o vazio existencial que sempre tentou ignorar. A partir dessa jornada introspectiva, o romance explora a angústia do ser humano diante da morte, a alienação social e o significado da vida, abordando questões universais sobre o temor da morte e o anseio por sentido e autenticidade.