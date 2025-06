5 livros que fariam Deus pedir um advogado — nem todo autor tem medo do céu

A Mulher que Escreveu a Bíblia (1999), Moacyr Scliar

Ela é anônima, viveu há milênios, e foi escolhida para escrever o que nenhum homem ousaria confessar. Numa estrutura de confissão inventada — mas emocionalmente crível —, a protagonista narra, em primeira pessoa, como uma mulher considerada “a mais feia do harém do rei Salomão” se torna, por força de um dom e uma ironia divina, a escriba dos livros sagrados. O texto mistura memória, fantasia, erotismo e sátira histórica, transitando entre os ecos do Antigo Testamento e a intimidade de uma voz feminina que redige o mundo a partir do desejo, da exclusão e da palavra. A narrativa é irreverente, mas não cínica; divertida, mas dolorosa. A linguagem brinca com anacronismos, registros solenes e termos modernos, construindo um efeito de deslocamento que reforça o absurdo do poder masculino sobre o sagrado e o corpo. Moacyr Scliar articula o riso com o espanto, a dúvida com a invenção, e transforma a Bíblia — livro de homens e para homens — em cenário de uma vingança sensível e literária. A personagem não quer salvar ninguém: ela quer escrever. E ao escrever, rompe o mito, a ordem, o tempo. Nenhum versículo permanece intocado depois da sua voz. Porque o que ela narra não é a fé — é a fome de existir nas páginas que a silenciariam.