5 livros para quem está perdido na vida — e quer continuar um pouco mais

Demian (1919), Hermann Hesse

Um jovem, dividido entre o mundo seguro da infância e as complexidades da vida adulta, inicia uma jornada de autoconhecimento. Guiado por um enigmático colega, ele confronta as normas sociais e mergulha em reflexões sobre dualidades como bem e mal, luz e sombra. A narrativa, rica em simbolismos, explora a busca por autenticidade e o despertar espiritual. Com uma escrita envolvente, o autor conduz o leitor por caminhos introspectivos, desafiando convenções e incentivando a reflexão sobre a própria identidade. A obra é um convite à introspecção, questionando as máscaras que usamos e os caminhos que escolhemos. É uma leitura que ressoa com aqueles em busca de sentido e compreensão de si mesmos. Uma verdadeira viagem ao âmago da alma humana.