7 hábitos silenciosos que podem destruir sua saúde mental sem você perceber

2 — Procrastinação: o autoboicote neurobiológico

Mais do que um problema de gestão do tempo, a procrastinação está fortemente associada à disfunção do eixo amígdala-córtex pré-frontal. Ao evitar tarefas, o cérebro busca alívio imediato da ansiedade antecipatória. Esse padrão de evitação reforça a percepção de ineficácia pessoal e alimenta o ciclo de culpa, autodepreciação e estresse crônico. O hábito de procrastinar se disfarça de “pausa” ou “espera pelo momento certo”, mas sua base é, muitas vezes, emocional e não racional.