Literatura que fede, sua, sangra — 5 livros viscerais, incômodos, vivos

Quase Só Coisas Mortas (2019), Kristen Arnett

Após a morte repentina do pai, uma mulher assume a loja de taxidermia da família na Flórida, enquanto tenta sobreviver ao abandono da esposa e à difícil tarefa de criar o filho adolescente. Seu cotidiano é povoado por animais empalhados, cadáveres suspensos e memórias que insistem em não morrer. Entre o formol e a solidão, ela oscila entre manter a tradição familiar ou reinventar-se completamente. As relações que constrói são tão ásperas quanto as carcaças que manipula, numa busca desesperada por sentido. O calor opressivo do sul dos Estados Unidos intensifica sua letargia emocional, enquanto seu desejo de ser amada colide com a incapacidade de pedir ajuda. A cada bicho preservado, ela tenta estancar o próprio apodrecimento interior.