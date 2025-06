4 livros para quem está de coração partido, mas ainda finge que não

Pessoas Normais (2018), Sally Rooney

Neste romance, acompanhamos a complexa relação entre dois jovens irlandeses, Connell e Marianne, desde os tempos de escola até a universidade. Ele, popular e introspectivo; ela, solitária e intelectualmente brilhante. Apesar das diferenças sociais e emocionais, eles desenvolvem um vínculo profundo e muitas vezes doloroso. A narrativa explora as nuances do amor, da amizade e das dificuldades de comunicação, revelando como as experiências da juventude moldam nossas identidades. Com uma prosa delicada e observadora, a autora nos conduz por uma história de encontros e desencontros que ressoa com autenticidade e emoção. É uma leitura que nos faz refletir sobre as complexidades dos relacionamentos humanos e o impacto duradouro das conexões que formamos ao longo da vida.