5 livros que são o equivalente literário a um soco no estômago

O Homem sem Doença (2012), Arnon Grunberg

Neste romance, Arnon Grunberg apresenta Samarendra Ambani, um jovem arquiteto suíço de origem indiana, idealista e apaixonado por sua profissão. Sam é contratado para projetar um teatro de ópera no Iraque, mas, ao chegar lá, se vê envolvido em uma teia de burocracia, corrupção e violência. Sua identidade é constantemente questionada, e ele enfrenta situações que desafiam suas convicções e sua sanidade. A narrativa é marcada por um humor ácido e uma crítica feroz às ilusões do Ocidente sobre o Oriente Médio. Grunberg explora temas como alienação, identidade cultural e o choque entre idealismo e realidade. O protagonista é confrontado com a fragilidade de suas crenças e a brutalidade do mundo ao seu redor. É uma obra perturbadora e provocadora, que desafia o leitor a refletir sobre as complexidades da identidade e da moralidade em um mundo globalizado.