Como ler uma cicatriz? — 4 narrativas sobre dor, cura e recomeço

Quem Matou Meu Pai (2018), Édouard Louis

Um filho retorna à figura do pai, agora alquebrado, o corpo comprometido por anos de trabalho pesado e abandono institucional. A voz é íntima, urgente, alternando afeto e revolta, numa tentativa de reconstruir — ou reconfigurar — uma relação marcada pela distância, pela incomunicabilidade e pelos códigos sociais que moldaram seus silêncios. A narrativa é curta, mas densamente política, na medida em que expõe a violência estrutural que opera sobre os corpos das classes trabalhadoras: não apenas a pobreza, mas a humilhação como política de Estado. No entanto, o livro não se limita à denúncia — ele é, acima de tudo, uma carta. Uma carta que reconhece a fragilidade do pai, sem ignorar as violências herdadas, a masculinidade tóxica, a dureza com que reprimiu o filho. Louis escreve a partir do corpo — do próprio e do outro — e o corpo, aqui, é documento: ele carrega as consequências diretas de leis, reformas e omissões. Mas também carrega uma memória de ternura, por vezes hesitante, que a linguagem tenta salvar. Não há concessão emocional nem idealização: apenas uma busca pela dignidade da verdade, mesmo quando ela se apresenta despida de reconciliação. É um ajuste de contas com o passado, sim — mas também com um presente em que nomes e decisões políticas matam silenciosamente, todos os dias.