Queria apagar da memória só pra poder ler de novo — 5 experiências literárias únicas

Todos os Belos Cavalos (1992), Cormac McCarthy

Expulso do rancho da família após a morte do avô, um adolescente texano parte para o México em busca de uma vida enraizada no trabalho com cavalos e na liberdade do campo. Ele e um amigo cruzam a fronteira com um idealismo quase ingênuo, embalado por silêncios que dizem mais do que palavras. A narrativa o acompanha com uma voz seca, elegante e poética, que parece moldada pelo próprio ritmo do deserto e da solidão. Ao longo da travessia, encontros amorosos, prisões arbitrárias e pactos frágeis vão desfazendo sua visão romântica da vida rural, sem que ele perca, contudo, a dignidade silenciosa de quem aprendeu a sobreviver sem alarde. A escrita de McCarthy, precisa e contida, revela a beleza crua de um mundo em que o heroísmo está mais no gesto calado que na grandiloquência. O protagonista amadurece no atrito entre a dureza das circunstâncias e a fidelidade a um código ético não verbalizado. Nada é explicado em excesso, tudo é sentido em sobressaltos e cicatrizes. No fim, resta um jovem transformado, que não volta para casa — porque a casa, talvez, tenha deixado de existir.